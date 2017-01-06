06 / 13 OCAK HAFTASI VİZYON TAKVİMİ

Merhabalar,

Bu hafta 6 film ile 2017 Ocak haftasına merhaba diyoruz..

Bunlardan 2 si Türk diğer 4 tanesi ise yabancı..

Bu haftaki filmimizin adı SNOWDEN 2014 yılında Laura Poitras tarafından Citizenfour adlı belgeseli hazırlanmış ve belgesel Oscar kazanmıştı.

3 Oscar ödüllü yönetmen Oliver Stone'un yönettiği filmde Snowden'ı Joseph Gordon Levitt hayat verirken Shailene Woodley, Melissa Leo, Nicholas Cage, Zachary Quinto, Tom Wilkinson gibi ünlü oyuncular da kendisine eşlik etmekte.

Luke Harling ile Anatoly Kucherena'nın yazdığı iki farklı kitabı kendisine kaynak alan Snowden'ın senaryosunu ise Kieran Fitzgerald ile Oliver Stone kaleme aldı.

ABD’de Ulusal Güvenlik Dairesi’nin (NSA) gizli takip sistemini ifşa ederek dünyanın gündemine oturan eski ajan Edward Snowden’ın hayat hikayesi ve son dönemde yaşadıkları beyaz perdeye taşındı

Filmin konusu;

Amerikan hükümetinin “güvenlik” adı altında e-postalara, sosyal medya hesaplarına, cep telefonu mesajlarına, hard disklere, kredi kartı ekstelerine ve hatta bilgisayar kamerasına kadar erişebildiğini öğrenen Edward Snowden, hükümet gizli hesap olmadığını ve tüm bunların gizli kanunlarla yasallaştırıldığını, aynı zamanda eski CIA ve NSA ajanı olan, Edward Snowden, 2013 yılı Haziran’nında ABD ve İngiltere’nin internet üzerinden takipleriyle ilgili bazı gizli bilgileri Washington Post ve Guardian gazeteleri ile tüm dünyaya duyurur.

Adil yargılanmayacağını düşünüp ülkeyi terk eden Snowden, başta Latin Amerika’ya kaçmayı düşünüyorken Julian Assange’ın tavsiyesiyle Moskova’ya gelen Snowden, bir süre havalimanının transit bölgesinde yaşamak zorunda kalmıştı.

Rusya, Snowden’a ABD’ye karşı faaliyetlerini durdurma şartıyla bir yıllık geçici oturma izni vermişti.

Daha sonra Rusya, Snowden’a hem yurt içinde hem de yurt dışında seyahat edebileceği 3 yıllık oturma izni verdi.

Snowden o anda “Amerikan tarihinin gördüğü en büyük “vatan haini” ilan edilirken aynı zamanda da bir kahramana dönüşecektir...

Filmin kısa yazılmış hikaye sonrası için, demek ki ne yapıyoruz?

Hemen biletimizi alıyoruz ammaaaaaa…

BENİ OKUMADAN SAKIN SİNEMAYA GİTMİYORSUNUZ…

Sevgisiz, sinemasız, ve beni takipsiz kalmayın

06 / 13 OCAK HAFTASININ EN İYİ 2 FİLMİ

ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ 2

Çalgı Çengi'nin devam filmi olan Çalgı Çengi 2'nin senaristliğini ve yönetmenliğini ilk filmde olduğu gibi yine Selçuk Aydemir'in üstlendi.

Oyuncu kadrosunda ise yine Murat Cemcir, Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Ayhan Taş ve Şinasi Yurtsever gibi isimler yer alıyor.

Yeni filmde, 6 yıl önce bulaştıkları mafya tarafından düğün şarkıcılığı görevi icra ettirilen 'Salih' ve 'Gürkan'ın tehlike ve eğlence dolu maceraları devam edecek.

Filmin konusu;

Salih ve Gürkan iki müzisyen kuzendir.

Müzikte dünya starı olmak için Tarkan'ı örnek alıp düğün şarkıcılığını bir basamak olarak kullanmaya karar verirler ama bir türlü üst basamağa çıkamazlar.

Talihsizlikleri yüzünden müzik dışında hiç bir özel yeteneği olmayan iki kuzen ünlü olmak için yola çıkıp bir şekilde mafya dünyasına girmeyi başarmışlardır.

Orada da bir işe yaramadıkları çabucak fark edilip, mafyanın moral ekibi olarak karanlık insanların düğünlerinde şarkıcılık yapmaya mecbur kalırlar.

Nasıl dahil olduklarını dahi bilmedikleri mafya ailesinden ayrılmak istediklerinde kendilerine bir anlaşma sunulur.

İlk defa gerçek bir görev alırlar, sahne alacakları düğündeki nikah memurunu kaçırmaları istenir, nikah memuru ise zamanında bir düğünde Tarkan'ı şarkı söylerken keşfeden kişi çıkar ve iki kuzeni yıldız yapmak ister.

Mafyadan kurtuluşları olan adam aynı zaman da fakirlikten de kurtuluş anahtarı çıkar.

Artık bir tercih yapmaları gerekir...

06 OCAK itibarı ile sinemalar da,

Hepinize iyi seyirler.

Fragman >>

HIZLI VE TÜPLÜ

Pekmez tahinsiz delikanlı Şahinsiz Olmaz sloganı ile başlıyor film..

Oyuncu kadrosunda Bilal Akif Yörük, Hüseyin Berker Soyçiçek, Sinem Ertuğrul, Nazlı Yağmur Genç, Haldun Boysan, Selahattin Taşdöğen, Halil Esen, Özgür Teke ve Mehmet Ali Tuncer yer alıyor.

Yapımcılığı ve senaristliğini üstlenen Necmi Yıldırım, yönetmen koltuğunda ise Yusuf Güven oturuyor..

"Şahin" marka araba aşkı ile yanıp tutuşan 2 gencin saf ve eğlenceli hikayesi.

Değişik türlerdeki modifiyeli araçlar, özellikle araba sevdalılarının ilgisini bir hayli çekeceğe benziyor.

Filmin konusu;

Sanayi sitesinde çalışan ve Şahin marka otomobilleriyle Almanya’dan gelen lüks otomobilli Tansu’yla yarışan iki gencin öyküsü, ustalarının yardımı ile giriştikleri modifiye işi Kayserili Galerici, Lastikçi Emin ve güçlü rakipleri Tansu ile birlikte muhteşem ve sürükleyici bir maceraya dönüşecektir...

Ustalarına büyük saygı duyan genç çıraklar Gökhan ve Metin, çalışkan ve saygılı gençlerdir.

Bu iki gencin en büyük hayalleri ise tutkunu oldukları Şahin marka bir araba almaktır.

Hayallerindeki arabayı alabilmek için para biriktirmeye başlarlar ve nihayet Kayserili bir galericiden istedikleri sarı renkli Şahin'i alırlar.

Ancak arabayı almakla birlikte hayalleri tamamlanmayacaktır, arabayı modifiye etmek isterler.

Araba yarışlarına meraklı olan iki arkadaş sonrasında lüks markalı araçlara karşı yarışmak için heveslenirler.

06 OCAK itibarı ile sinemalar da,

Hepinize iyi seyirler.

Fragman >>

06 / 13 OCAK SİNEMA VİZYON TAKVİMİ..

06 Ocak