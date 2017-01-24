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1.Müzik Onair Ödülleri... ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU!..

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1.Müzik Onair Ödülleri... ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU!..
1.Müzik Onair Ödülleri’nde ödül kazanan isimler belli oldu.

Bu yıl birinicisi düzenlenen ‘Müzik Onair Ödülleri’ için süreç 15 Kasım 2016 tarihinde başladı. Sektörün hemen hemen her kesiminden 50 kişi juri adayı olarak belirlendi.

Juri üyelerine her kategori için en fazla 20 aday belirlemeleri istendi. Belirlenen adaylar sıralandı ve tercih edilen ilk 10 aday halk oylamasına sunuldu.

10 Aralık 2016 tarihinde oylama başladı. 10 Ocak 2017 tarihinde bitecek olan oylama, ard arda yaşanan terör olayları nedeniyle 1 hafta daha ertelenerek 20 Ocak 2017 tarihinde sona erdi. 

Müzik Onair Ödülleri’nin En Büyük Farkı 

Ödül oylamaları süresince 27 kategoride 270 adayın yarıştığı ödüllerde 350 grafik paylaşım yapıldı. Oylama süresince sosyal medyadan ve prize@muzikonair.com e-mail adresine gelen 12.135 adet tebrik ve öneriye cevap verildi. Müzik Onair bu kulvarda takipçileriyle iç içe olarak  bir ilki gerçekleştirmiş oldu. 

Oylamada Rekor Sayı 

Müzik Onair ödülleri’nde herhangi bir adeletsiz ortama meyil vermemek için cep telefonu doğrulamasıyla oy kullanımı sağlandı.

Bu sayede hack IP vb. durumlarla oy kullanımı önlenmiş oldu. Sonuçlara hiç bir kişi veya kurum etki etmedi. Etmesi de önlendi.

Bu sayede tarafsız bir oy kullanma platformu sağlanmış oldu. Oylama 60.000 oy kullanılarak bu sene birincisi düzenlenen ödül töreninde Müzik Onair’ın farkıda ortaya çıkmış oldu. 

Ödül Töreni Hakkında 

Müzik Onair Ödülleri töreni hakkında ilk açıklama Müzik Onair CEO’su Umut Parkın’dan geldi. Umut Parkın : ”2016 yılında yaşadığımız darbe ve terör olaylarında şehit olan vatandaşlarımız, polislerimiz, askerlerimiz olduğu için yapılmayacaktır.. Onun yerine TBMM ‘ye şehitlerimizin anısına bir özel ödül verilecek ve 2017 yılında Müzik Onair reklam gelirlerinin % 50 ‘si şehit ve gazi ailelerine bağışlanacak.” dedi. 

Oylama Sonucunda Ödül Kazanan İsimler : 

En İyi Radyo 

TRT FM 

En İyi Yerli Müzik Radyosu

Number1 Türk FM 

En İyi Yabancı Müzik Radyosu

Power FM

 En İyi Üniversite Radyosu

BAU Radyo - İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi 

En İyi Radyo Programı 

Gazoz Ağacı | Cem Arslan - Best FM 

En İyi Pop Erkek Sanatçı 

Murat Boz 

En İyi Pop Kadın Sanatçı 

Sıla 

En İyi Çıkış Yapan Erkek Şarkıcı

Cem Belevi  

En İyi Çıkış Yapan Kadın Şarkıcı

Kalben 

En İyi Erkek Fantezi/Arabesk Müzik Sanatçısı

Hakan Altun  

En İyi Kadın Fantezi/Arabesk Müzik Sanatçısı

Yıldız Tilbe 

En İyi Erkek Türk Halk Müziği Sanatçısı 

Volkan Konak  

En İyi Kadın Türk Halk Müziği Sanatçısı 

Bedia Akartürk  

En İyi Aranjör/DJ

Ozan Çolakoğlu 

En İyi Şarkı

Oğuzhan Koç - Bulutlara Esir Olduk 

En İyi Albüm 

Harun Kolçak - Çeyrek Asır 

En İyi Klip 

Aynur Aydın - Damla Damla 

En İyi Sinema Filmi 

Kardeşim Benim 

En İyi Dizi

İçerde 

En İyi Erkek Dizi Oyuncusu

Burak Özçivit 

En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

Neslihan Atagül  

En İyi Televizyon Kanalı 

Kanal D 

En İyi TV Haber Sunucusu

Nazlı Çelik - Star TV 

En İyi TV Yaşam Programı

Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV 

En İyi TV Magazin Programı 

Duymayan Kalmasın 

En İyi TV Show Programı

3 Adam - TV 8 

En Fenomen

Banu Parlak 

MüzikOnair Özel Ödülü

Yaşam Boyu Özgürlük Ödülü – TBMM (Şehitlerimizin Anısına)

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