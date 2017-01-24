1.Müzik Onair Ödülleri... ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU!..

Bu yıl birinicisi düzenlenen ‘Müzik Onair Ödülleri’ için süreç 15 Kasım 2016 tarihinde başladı. Sektörün hemen hemen her kesiminden 50 kişi juri adayı olarak belirlendi.

Juri üyelerine her kategori için en fazla 20 aday belirlemeleri istendi. Belirlenen adaylar sıralandı ve tercih edilen ilk 10 aday halk oylamasına sunuldu.

10 Aralık 2016 tarihinde oylama başladı. 10 Ocak 2017 tarihinde bitecek olan oylama, ard arda yaşanan terör olayları nedeniyle 1 hafta daha ertelenerek 20 Ocak 2017 tarihinde sona erdi.

Ödül oylamaları süresince 27 kategoride 270 adayın yarıştığı ödüllerde 350 grafik paylaşım yapıldı. Oylama süresince sosyal medyadan ve prize@muzikonair.com e-mail adresine gelen 12.135 adet tebrik ve öneriye cevap verildi. Müzik Onair bu kulvarda takipçileriyle iç içe olarak bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

Müzik Onair ödülleri’nde herhangi bir adeletsiz ortama meyil vermemek için cep telefonu doğrulamasıyla oy kullanımı sağlandı.

Bu sayede hack IP vb. durumlarla oy kullanımı önlenmiş oldu. Sonuçlara hiç bir kişi veya kurum etki etmedi. Etmesi de önlendi.

Bu sayede tarafsız bir oy kullanma platformu sağlanmış oldu. Oylama 60.000 oy kullanılarak bu sene birincisi düzenlenen ödül töreninde Müzik Onair’ın farkıda ortaya çıkmış oldu.