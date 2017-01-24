1.Müzik Onair Ödülleri... ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU!..

Bu yıl birinicisi düzenlenen ‘Müzik Onair Ödülleri’ için süreç 15 Kasım 2016 tarihinde başladı. Sektörün hemen hemen her kesiminden 50 kişi juri adayı olarak belirlendi.
Juri üyelerine her kategori için en fazla 20 aday belirlemeleri istendi. Belirlenen adaylar sıralandı ve tercih edilen ilk 10 aday halk oylamasına sunuldu.
10 Aralık 2016 tarihinde oylama başladı. 10 Ocak 2017 tarihinde bitecek olan oylama, ard arda yaşanan terör olayları nedeniyle 1 hafta daha ertelenerek 20 Ocak 2017 tarihinde sona erdi.
Müzik Onair Ödülleri’nin En Büyük Farkı
Ödül oylamaları süresince 27 kategoride 270 adayın yarıştığı ödüllerde 350 grafik paylaşım yapıldı. Oylama süresince sosyal medyadan ve prize@muzikonair.com e-mail adresine gelen 12.135 adet tebrik ve öneriye cevap verildi. Müzik Onair bu kulvarda takipçileriyle iç içe olarak bir ilki gerçekleştirmiş oldu.
Oylamada Rekor Sayı
Müzik Onair ödülleri’nde herhangi bir adeletsiz ortama meyil vermemek için cep telefonu doğrulamasıyla oy kullanımı sağlandı.
Bu sayede hack IP vb. durumlarla oy kullanımı önlenmiş oldu. Sonuçlara hiç bir kişi veya kurum etki etmedi. Etmesi de önlendi.
Bu sayede tarafsız bir oy kullanma platformu sağlanmış oldu. Oylama 60.000 oy kullanılarak bu sene birincisi düzenlenen ödül töreninde Müzik Onair’ın farkıda ortaya çıkmış oldu.
Ödül Töreni Hakkında
Müzik Onair Ödülleri töreni hakkında ilk açıklama Müzik Onair CEO’su Umut Parkın’dan geldi. Umut Parkın : ”2016 yılında yaşadığımız darbe ve terör olaylarında şehit olan vatandaşlarımız, polislerimiz, askerlerimiz olduğu için yapılmayacaktır.. Onun yerine TBMM ‘ye şehitlerimizin anısına bir özel ödül verilecek ve 2017 yılında Müzik Onair reklam gelirlerinin % 50 ‘si şehit ve gazi ailelerine bağışlanacak.” dedi.
Oylama Sonucunda Ödül Kazanan İsimler :
En İyi Radyo
TRT FM
En İyi Yerli Müzik Radyosu
Number1 Türk FM
En İyi Yabancı Müzik Radyosu
Power FM
En İyi Üniversite Radyosu
BAU Radyo - İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi
En İyi Radyo Programı
Gazoz Ağacı | Cem Arslan - Best FM
En İyi Pop Erkek Sanatçı
Murat Boz
En İyi Pop Kadın Sanatçı
Sıla
En İyi Çıkış Yapan Erkek Şarkıcı
Cem Belevi
En İyi Çıkış Yapan Kadın Şarkıcı
Kalben
En İyi Erkek Fantezi/Arabesk Müzik Sanatçısı
Hakan Altun
En İyi Kadın Fantezi/Arabesk Müzik Sanatçısı
Yıldız Tilbe
En İyi Erkek Türk Halk Müziği Sanatçısı
Volkan Konak
En İyi Kadın Türk Halk Müziği Sanatçısı
Bedia Akartürk
En İyi Aranjör/DJ
Ozan Çolakoğlu
En İyi Şarkı
Oğuzhan Koç - Bulutlara Esir Olduk
En İyi Albüm
Harun Kolçak - Çeyrek Asır
En İyi Klip
Aynur Aydın - Damla Damla
En İyi Sinema Filmi
Kardeşim Benim
En İyi Dizi
İçerde
En İyi Erkek Dizi Oyuncusu
Burak Özçivit
En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
Neslihan Atagül
En İyi Televizyon Kanalı
Kanal D
En İyi TV Haber Sunucusu
Nazlı Çelik - Star TV
En İyi TV Yaşam Programı
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
En İyi TV Magazin Programı
Duymayan Kalmasın
En İyi TV Show Programı
3 Adam - TV 8
En Fenomen
Banu Parlak
MüzikOnair Özel Ödülü
Yaşam Boyu Özgürlük Ödülü – TBMM (Şehitlerimizin Anısına)
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