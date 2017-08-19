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10 Numara 5 Yıldız... BU ÇOCUKLAR ŞAHANE!

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10 Numara 5 Yıldız... BU ÇOCUKLAR ŞAHANE!
Her Cumartesi ve Pazar yayınlanan lker Ayrık’la “10 Numara 5 Yıldız”, yeni bölümüyle 20 Ağustos Pazar günü 17:45’te FOX’ta...

20 Ağustos Pazar günü yeni bölümüyle ekrana gelecek olan İlker Ayrık’la “10 Numara 5 Yıldız”a minik karateci Sıla Kuru’nun mesajı damga vuracak. 

Kahverengi kuşak sahibi 8 yaşındaki Sıla “Asla kadınlara karışmayacaksınız!” mesajının yanı sıra, karate performansıyla da dikkatleri üzerine çekecek.

Aile boyu eğlencenin beş yıldızlı yeni şov programı İlker Ayrık’la “10 Numara 5 Yıldız” Pazar günü yayınlanacak bölümüne minik karateci Sıla Kuru’nun “Asla kadınlara karışmayacaksınız!” mesajı damga vuracak.

Karate şampiyonu Hakan Yağlı’yla birlikte kata performansı sergileyen kahverengi kuşak sahibi Sıla’nın ardından, İlker Ayrık ve Hakan Yağlı da birlikte küçük bir dövüş atışması yapacaklar.

İlker Ayrık’la “10 Numara 5 Yıldız”ın yeni bölümünde ayrıca moda defilesiyle 5 yaşındaki Oğulbey Yılmaz ve işaret dili ile şarkı söyleyen ve Çağatay Akman’a “Gece Gölgenin Rahatına Bak” şarkısında işaret diliyle eşlik eden 5 yaşındaki Azra Şenol da izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

 

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