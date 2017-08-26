10 Numara 5 Yıldız... İLKER AYRIK KIVIRCIK SAÇLI OLURSA!

27 Ağustos Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan İlker Ayrık’la “10 Numara 5 Yıldız”ın sunucusu İlker Ayrık, minik konuğunun hatrına kıvırcık saçlı olacak.

Saçlarının kıvırcık olmasından memnun olmayan 5,5 yaşındaki Fuat Fatih Odabaşı için, İlker Ayrık ve Fuat Fatih’in anne-babası kıvırcık peruk takmasıyla ortaya renkli görüntüler çıkacak.

Ekranların en eğlenceli çocuk programı İlker Ayrık’la “10 Numara 5 Yıldız” Pazar günü yayınlanacak bölümüne, kıvırcık saçları ve jimnastik performansıyla 5,5 yaşındaki Fuat Fatih Odabaşı konuk olacak.

İlker Ayrık ile Fuat Fatih’in anne ve babası kıvırcık peruk takarak, kıvırcık saçlarını beğenmeyen Fuat Fatih’e sürpriz yapacaklar.

Bu neşeli sohbetin ardından Fuat Fatih jimnastik hareketleri yaparken, İlker Ayrık da “Adnan Adonis” karakteriyle performansa eşlik edecek.

İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere okuyan, ardından 10. Yıl Marşı’nı söyleyen 3,5 yaşındaki Ateş Boyalı ile babasıyla birlikte bir skeç sahneleyen ve büyüyünce tiyatro oyuncusu olmak isteyen 3,5 yaşındaki Serra Zengin de İlker Ayrık’la “10 Numara 5 Yıldız”ın yeni bölümünün diğer konukları olacak.

Her Cumartesi ve Pazar yayınlanan İlker Ayrık’la “10 Numara 5 Yıldız”, yeni bölümüyle 27 Ağustos Pazar günü 17:45’te FOX’ta.