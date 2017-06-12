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100 YIL SONRA İSTANBUL BUZLAR ALTINDA!

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100 YIL SONRA İSTANBUL BUZLAR ALTINDA!
Sektörün yeni ve iddialı yapım şirketi BOOM Yapım’ın 20 dakikalık ilk bölümünü çektiği diziden yansıyan kareler, 100 yıl sonra buzul çağına girmiş İstanbul’dan şaşırtıcı manzaralar sunuyor.

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran bilim-kurgu / fantastik türü dizilere iddialı bir rakip Türkiye’den geliyor.

İlk Türk bilim-kurgu dizisinde 2017 ve 2117 yıllarında geçen, heyecan ve gizem dolu bir macera anlatılıyor!

Sektörün yeni ve iddialı yapım şirketi BOOM Yapım’ın 20 dakikalık ilk bölümünü çektiği diziden yansıyan kareler, 100 yıl sonra buzul çağına girmiş İstanbul’dan şaşırtıcı manzaralar sunuyor.

“Geçit” isimli dizi film, ölümsüzlüğün peşindeki Tarkinalar adlı gizli örgütün yönetimi altındaki geleceğe, ikiz kardeşini bulmak için giden bir gencin hikayesini anlatıyor.

Dünyanın güncel sorunlarına şimdi çözüm bulunamazsa olabileceklere ışık tutan dizi, aynı zamanda aşkın  sadece mesafe değil, zaman da tanımadığını anlatıyor.

Yaratıcı yapımcılığını,  Hazan Turaçtemur’un üstlendiği “Geçit” yeni sezon hazırlıklarını yapmaya başlayan TV kanallarının yakın markaja aldığı bir dizi. 

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