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11... BAŞTAN SONA GERİLİM!

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11... BAŞTAN SONA GERİLİM!
Bu hafta 10 yeni filmin vizyona girmesiyle, Haziran ayında sinemaseverler yeni filmlere doyacak...

Baştan sona İzmir filmi olan psikolojik gerilim türündeki 11 filmi, bu gün vizyona girerek Türk sinema sektörüne yepyeni bir soluk kazandırdı.

Alışılmış klişe gerilim filmlerinin çok ötesinde olan 11, işlediği sağlık konusuyla çok ses getirerek vizyondakilerde 1. sıraya yükseldi. Turkcell Hayal Ortağım projesi dahiline giren film, görme engelliler için Turkcell tarafından betimlendi.
4'ü yerli 6'sı yabancı olan 10 yeni filmin içinde tamamı İzmir yapımı psikolojik gerilim türünde Carat Yapım Murat Barutçu imzası taşıyan film, işlediği sağlık konusuyla medyada ilgi odağı oldu.

Turkcell Hayal Ortağım Projesine Girdi

Yönetmenliğini Can Varol'un yaptığı filmde, Avukat Zeynep Gülay, Anıl Can Yılar, Yeşilçam'ın güçlü ismi Osman Cavcı, Suat İnal, Cansu Şahin, Ufuk Avcı ve Kristina İvonova'nın rol aldığı yerli film 11, otoskopi (özgörüm) hastalığı konu alındı.Üniversite son sınıf öğrencisi Zeynep'in otoskopi rahatsızlığını ele alan güçlü senaryoda ilaç tedavisi ve psikolojik destek almayı reddeden Zeynep'in sürekli kendisini izleyen bir kendisi olduğuna inanan ve sanrılarla hayatını devam ettiren gerilim dolu yaşadıkları konu alan film, Turkcell Hayal Ortağım Projesinden teklif alarak, görme engelli vatandaşlar için de Turkcell tarafından betimlendi.

 12 İçin Start Verdik

Filmin yapımcısı Murat Barutçu, 11 filminin devamı niteliğindeki 12 filmi için İzmir'de bir ada kapattıklarını ve yeni film için start verdiklerini dile getirdi.

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