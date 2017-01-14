13 / 20 OCAK 2017 HAFTASI VİZYON TAKVİMİ.

Merhabalar,

Bu hafta 9 film ile 2017 Ocak üçüncü haftasına merhaba diyoruz..

Bunlardan 2 si Türk diğer 7 tanesi ise yabancı..

Türk filmleri nedense bu ay ya devam ya da geçen senenin iyi gişe yapmamış olması nedeni ile tekrara girmiş filmler ile kendini gösteriyor.

Dilerim aradıkları gişeye sahip olurlar..

Bu haftaki filmimiz Afrika Uganda dan QUEEN OF KATWE / KATWE’NİN KRALİÇESİ

Bizim ülkemizde de benzeri hayatlar benzeri yaşamlar olduğundan hoşunuza gideceğini tahmin ettiğim için kaleme aldım.

Hint’li kadın yönetmen Mira Nair'in yönetmenliğini üstlendiği film Tim Crothers'ın kitabından William Wheel’er tarafından senaryoya uyarlandı.

Başrollerinde ise Madina Nalwanga, David Oyelowo ve Lupita Nyong'o yer alıyor.

Film; Phiona'yı Rusya'da katıldığı Dünya Satranç şampiyonasında tanıyarak öyküsünü yazan ABD'li gazeteci Tim Crothers'ın sonradan 2012'de makalesini kitaba çevirerek "Katwe'nin Kraliçesi: Hayat, Satranç ve Olağanüstü Bir Kızın Büyük Usta Olma Rüyasına Dair Bir Hikâye" adıyla yayımladığı kitaptan beyazperdeye uyarlanmış

Gerçek bir hikayeden uyarlanan film Queen of Katwe, Uganda sokaklarında mısır satarken bir anda satrançla tanışıp hayatı değişen Phiona Mutesi'nin hayatına odaklanıyor.

Filmin konusu;

Dünyada yaşam şartlarının en zor olduğu kıta Afrika, Afrika'da yaşamın en zor olduğu ülkelerden biri Uganda, Uganda'nın en mahrum bölgelerinden biri ise başkent Kampala'nın varoşlarından Katwe. Katwe'de hayatı en zor geçenlerse hiç şüphesiz kız çocukları; hele bir de babalarını kaybetmişlerse... İşte film; fakirlikle, açlıkla mücadele eden; ailesi ile birlikte sokaklarda yaşayan Katwe'li Phiona Mutesi'nin, 16 ülkenin katıldığı satranç şampiyonasında Afrika Şampiyonu olma ve dünya satranç şampiyonasına katılma hikayesini anlatyor.

Katwe'nin gecekondusunda yaşayan 10 yaşındaki Phiona ve ailesi için yaşam sürekli bir mücadeledir.

Phiona'nın dünyası Robert Katende ile misyonerlik programında tanıştığı gün değişir.

Katende futbola antrenörlük yapmakta ve çocuklara satranç oynamayı öğretmektedir.

Meraklı Phiona oyunu öğrenir ve oynamaya başlar...

Böylece onun hayatını o taşlar değiştirir liderini kaybeden asker topluluğu nasıl kaybediyorsa, şahını kaybeden oyuncu da oyunu kaybeder bütün oyun şah üzerine kurulmuştur satrançta Phiona da bu film de şah olur..

Filmin kısa yazılmış hikaye sonrası için, demek ki ne yapıyoruz?

Hemen biletimizi alıyoruz ammaaaaaa…

BENİ OKUMADAN SAKIN SİNEMAYA GİTMİYORSUNUZ…

Sevgisiz, sinemasız, ve beni takipsiz kalmayın

13 / 20 OCAK HAFTASININ EN İYİ 2 FİLMİ

GÖLGE

Aslında 2016 Temmuz da vizyona girmiş olan bu film yeniden vizyonda..

Burak Donay’ın Yönetmen koltuğunda oturduğu İbrahim Vurmaz’ın kaleme aldığı Gölge filminin oyuncu kadrosunda Deniz Gönen Türkcan, Şenol İpek, Erol Koçan, Yüksel Molla ve Funda Dönmez bulunmakta.

Filmin konusu;

Birbirini severen yeni evlenen Tarık ve Gülay çifti, Gülay'ın bir türlü istediği gibi bir iş bulamaması dışında büyük bir sorunları olmayan mütevazı bir çifttir.

Tarık reklam ve mankenlik ajansının editörlüğünü yapmakta, eşi Gülay ise yıllar önce bitirdiği üniversitedeki branşına uygun bir iş bulamamakta ve bunun ruhsal sıkıntısını yaşamaktadır.

Zaman içinde maddi sıkıntılar gün yüzüne çıkar ve çift olur olmaz yere kavga etmeye başlarlar.

Ekonomik sıkıntılar birçok farklı üzüntülere yol açmış ve bu yeni evli çift bir çıkmazın içine girmişlerdir. Tam her şey kötü gidiyor derken, Tarık ajansı adına uzun süredir üzerinde çalıştığı büyük bir projenin anlaşmasını imzalar.

Şirketinin imzaladığı yeni bir anlaşmada oldukça önemli bir göreve getirilecek olan Tarık bu anlaşmanın ardından kutlama yapmak için tüm arkadaşları ve çapkın Patronu Kemal ile ofiste parti yaparlar.

Eğlencenin tam ortasında telefonu çalar ve komşusu tarafından gelen bu aramada Gülay’ın çok rahatsızlandığını ve hemen eve yetişmesi gerektiği bildirilmektedir.

Tarık ve oradaki herkesin mutluluğu yarım kalır.

Bu haberi alan Tarık en hızlı şekilde evine gider ve karısının bir sinir krizi geçirdiğini görür.

Doktorlar bu hastalığın kaynağını bir türlü bulamazken Gülay'ın gün geçtikçe kötüye giden hali, hiç beklenmedik bir anda iyileşmesiyle sona erer.

Ancak genç kadının eski iyi niyetli ve sakin halinden eser kalmamış, bambaşka bir insana dönüşmüştür.

Bu an itibariyle hayat hem Tarık hemde çevresindeki herkes için tehlikeler ile dolu bir dönem başlar.

13 OCAK itibarı ile sinemalar da,

Hepinize iyi seyirler.

Fragman >>

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HEP YEK 2

Sürekli küfürler içinde olan bu filmi seyrederken şaştım kaldım lütfen çocuklarınızı bu filme götürmeyin Recep İvedik filminden sonra el hareketini normal sayan 5-9 yaş grubu s… menin de normal bir şey olduğunu sanarak rahatlıkla cümle içinde kullanacaktır, dikkatli olun lütfen.

Hep Yek filminin devamı olan Hep Yek 2'nin senaristliğini Orçun Benli, Bilal Kalyoncu ve Şükrü Üçpınar üstleniyor.

Yönetmen koltuğuna ise Orçun Benli oturmakta, oyuncu kadrosunda Gökhan Yıkılkan, Ulaş Torun, Gürkan Uygun, Tuna Orhan, Deniz Uğur, Ali Çatalbaş, Cenk Ertan gibi isimleri yer alıyor.

Filmin konusu;

Gürkan (Gökhan Yıkılkan) ile Altan (Ulaş Torun), Cevat Bakır (Gürkan Uygun)'nun eline feci düşmüştür.

Zira ilk filmde kendisini kazıklayan Şahin'i öldüren Cevat Bakır, Altan ile Gürkan'ı tek bir şartla affedecektir: Şahin'in cesedini bir an önce ortadan kaldırmaları gerekmektedir.

Fakat bu işi fark edilmeden ve tereyağından kıl çeker gibi yapmak zorundadırlar.

Ancak beceriksizlikler yakalarını bırakmaz, cesedi ortadan kaldıramazlar yine bir işi beceremeyecek, memleketin en belalı eli silahlı adamları olan Cevat Bakır'ı, Necmi Baba'yı (Tuna Orhan) ve daha fazlasını peşlerine takmayı başaracaklardır.

Onları bu durumdan kurtarmaya çalışacak kişi ise Manyak Kerim (Ali Çatalbaş) olacaktır.

13 OCAK itibarı ile sinemalar da,

Hepinize iyi seyirler.

Fragman >>

13 / 20 OCAK SİNEMA VİZYON TAKVİMİ..

13 OCAK

AMERİCAN HONEY

Yönetmen: Andrea Arnold

Oyuncular: Sasha Lane, Shia La Beouf

FELAK

Yönetmen: Mehmet Emin Şimşek

Oyuncular: Deniz Özlem Durmaz, Banu Çiçek

GÖLGE

Yönetmen: Burak Donay

Oyuncular: Yüksel Molla, Funda Dönmez

HEP YEK 2

Yönetmen: Orçun Benli

Oyuncular: Gömpah Yıkılkan, İnnan Ulaş Torun

KABAKÇININ HAYATI / MA VİE DE COURGETTE

Yönetmen: Claude Barras

Oyuncular: Madina Nalwanga, Lupita Nyong’o

QUEEN OF KATWE

Yönetmen: Mira Nair

Oyuncular: Madina Nalwanga, Lupita Nyong'o

SEBASTİAN: SEVGİLİ DOSTUM

BELLE ET SEBASTİEN: l’AVENTURE CONTİNUE

Yönetmen: Christian Duguay

Oyuncular: Felix Bossuet, Tcheky Karyo

THE BYE BYE MAN

Yönetmen: Stacy Title

Oyuncular: Douglas Smith, Lucien Laviscount

UZAY YOLCULARI / PASSENGERS

Yönetmen: Morten Tyldum

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Chris Pratt