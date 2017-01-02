15 KİŞİ İÇİN 2 TAVUKLA KURULAN YILBAŞI SOFRASI!

Gelenek değişmedi ve tüm kanallar 31 Aralık gecesi ilgi gören dizi ve programlarını konularını yılbaşından alarak ekrana getirdi.. TRT1’in ‘Seksenler’i de dahil..

Fehmi Bey, karısı Rukiye Hanım, kızı Nazlı, oğlu Ahmet, gelini Gülden, Almanya’dan gelen yeğen Şahin ve nişanlısı Elvan, Ahmet’in kayınpederi ve kayınvalidesi; Kahveci Mesut ve karısı, üst kattaki dedikoducu komşu, yeni evlendiği kocası ve kızı, ille de Butik Ali..

Toplam 15 kişi.. Fehmi Beyler’de toplandılar.. Rukiye Hanım’ın ana yemeği belli idi: Fırında Tavuk.. Dünürü ise tutturmuştu: Hindi diye.. Sonuçta tavuk geldi sofraya.. Çünkü hindinin pişmesi yetişmedi.. Gecenin kalabılık olacağını düşünen Rukiye Hanım; tedbirli davranmış ve 2 tavuk almıştı gündüzden.. Sonuçta hindi bir türlü pişmedi ve 15 kişi 2 tavuk ile üstelik tıka basa karınlarını doyurdu yılbaşı masasında..

Vay be! 80’lerin tavukları bile başka bereketliymiş de kıymetini bilmemişiz..

KIZ KAÇIRACAKSAN DİKKAT EDECEKSİN!

‘Seksenler’ dizisi yılbaşı özel bölümünde; Dilek sonunda Butik Ali’ye kaçmaya karar vermiştir. Saat tam 12’yi vurduğunda bohçasını alıp evi terk edecektir..

Butik Ali, dışarıda bir arkadaşı ile emanet aldıkları otomobilde beklemektedir. Saat 12’yi vurur.. Yukardaki 15 kişi sarmaş dolaş olur.. Ve Dilek; o karışıklıkta yaşlı gözlerle çıkar gider. Otomobile biner..

O sırada evde annesi, Fehmi Bey’e ‘Kız Fehmi, Butik Ali benim kızı seviyo, benim kız da onu.. Ne dersin bunları evlendirsem mi?..’ diye sorar.. Fehmi Bey de tüm babacanlığı ile ‘Ondan iyi damat mı bulacaksın’ der.. Kadıncağız, ‘Çağırın Dilek’i de müjdeyi verelim’ der..

Ama kızı ara ki bulasın!

Bu arada Butik Ali’nin sevdiğini kaçıracağı otomobil bir türlü çalışmamaktadır. Ve annelerine yakalanırlar.. Kızının kaçmayı bile göze aldığını gören anne iyice yumuşamıştır:

‘Gel kız buraya.. Sen de gel bakim Butik Ali.. Yarın annenle babanı getir, kızımı iste..’

Yeni yılda yeni şenlikler var ‘Seksenler’de anlaşılan..

BİR ERKEĞE ‘SEVGİLİM’ DEMEK İÇİN!

Bayan Çakırbeyli (Deniz Çakır), Kızı Çakırbeyli’nin (Ece Hakim) boğazını sıkıyor ve tüm hiddeti ve gözleri faltaşı gibi açılmışlığı ile şöyle diyor: (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde) Birine sevgilim diyeceksen önce kocan olacak! Yoksa kopartırım o dilini..

SELEN’İN GİTTİĞİNİ ANLAMAK İÇİN!

TRT1’de ‘Hangimiz Sevmedik’ dizisinin 9 Ocak’ta yayınlanacak yeni bölümünün fragmanı dönmeye başladı. Eee, hani dizinin ‘esas kızı’ Itır yani Selen Soyder, çekimlerde sürekli arıza çıkardığı gerekçesiyle aforoz edilmiş ve kedine ‘güle güle’ denilmişti?.. Yeni bölümde hala var.. Acaba ‘sevk’inde mi bir gecikme oldu?.. Anlamak için 16 Ocak akşamını bekleyeceğiz..

MİLLİ PİYANGO’DAN 250 BİN TL ÇIKARSA!

TRT1’in yüzakı dizilerinden ‘Baba Candır’da da yılbaşı muhabbeti vardı.. Sıra gelmişti Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinin sonuçlarına;

Büyük oğlan baktı baktı kimine amorti vardı kimine sıfıra sıfır elde var sıfır.. Ve sonunda sıra geldi babanınkine..

Özel Not: Yani babanınkine derken babanın piyangosuna.. İlle de öküz altında buzağı arayacaksınız di mi.. Yağma yok kendi kendime söz verdim.. Mümkün olduğunca bu sene edepli yazacağım.. Gerçi mahalle yansa oros.. saçını tararmış ya..

Neyse.. Babaya 250 bin TL çıktı.. Evdekiler baba hariç havalara fırladı.. Hemen her ağızdan bir ses çıkmaya başladı.. Babacım paranı şöyle yap böyle yap diye.. Ve baba son sozü söyledi:

‘Anlaşıldı bu para bu evi bozacak.. Ben bu evin bozulmasına izin vermem..’

Ve yırttı attı piyangoyu..

Sözüm Yufkacı Salih Usta’ya; Salih değil de Settar Tanröğen olsaydın o piyangoyu yırtar mıydın?

BEYLER; BAKIN BİR EV NEREYE KURULURMUŞ?

"Ev toprağın üzerine kurulmaz, bir kadının üzerine kurulur..." (atv’nin yeni yıldaki iddialı dizisi ‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’in sloganı!)

Aklıma gelen fıkranın umarım bu dizinin sloganı ile bir ilgisi yoktur:

Hakim, adama sorar:

-Karını neden öldürüp bodruma gömdün?

-N’apiiim hakim bey, yıllarca başımın etini yedi ‘evi üzerime yap evi üzerime yap’ diye.. Ben de sonunda evi üzerine yaptım.. Suçsuzum..

BALIK; RAKIDIR SAYIN BAKAN!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri Tanıtım Grubu’nun balık tüketimini artırmak ve özendirmek amacıyla bir reklam filmi yayınlanmaya başladı ekranlarda..

Ekrana gelen kişiler; ‘Balık’ dedikten sonra ekliyor; Berekettrir.. Ekonomiktir.. Emektir.. Kolaylıktır.. Keyiftir.. Lezzettir.. Sağlıktır.. Sağlığınızı korumak için gelin bu nimetten yararlanalım ve haftada en az iki kez balık yiyelim..

Bu reklamdan sonra balık tüketimi ne kadar arttı bilemem ama o ‘balık şudur budur’ diyenlerin sonuna imkan olsaydı da (RTÜK kuralları izin verseydi) akşamcı bi abi çıkıp da ‘Balık; rakıdır..’ diye eklesiydi..

Sayın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanım Faruk Çelik;

İddia ediyorum, tüketim çok daha fazla artardı..

Hadi ben buradan söylemiş olayım;

Balık; Rakıdır.. Beyaz peynirdir.. Kavundur.. Helvadır.. Veee en önemlisi muhabbettir!

Hadi yarasın! Cam cama değil, can cana!