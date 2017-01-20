20 / 25 OCAK HAFTASI VİZYON TAKVİMİ..

Merhabalar,

Bu hafta 7 film ile 2017 Ocak dördüncü haftasına merhaba diyoruz..

Bunlardan 4 ü Türk diğer 3 tanesi ise yabancı..

Daha önceden tarihlerini anons eden filmler nedense bu ay oldukça fazla oynama yaptı..

Her biri ya 2-3 gün önce yada sonra oldu tabiiiki bende burada sizlere yanlış bilgi vermiş oldum.

Gelelim bu hafta sizler için kaleme aldığım filmin adı JACKİE isminden de anlayacağınız gibi First Lady Jacqueline Kennedy nin eşinin ölümünden sonraki yaşadıkları.

Natalie Portman'ın Jackie Kennedy'i canlandıracağı politik-drama filminin yönetmen koltuğunda Pablo Larrain yer alıyor.

Filmin başrolündeki Natalie Portman'a Greta Gerwig, John Hurt ve Max Casella eşlik ediyor. Yapımcılığını Darren Aronofsky'nin üstlendiği filmin senaryosu ise Noah Oppenheim tarafından yazıldı.

Filmin konusu;

Jackie filmi, Natalie Portman’ın performansıyla göz doldururken Venedik Film Festivalinde de en iyi senaryo ödülünü kazandı.

Film, Jacqueline Kennedy’nin eşinin suikasta uğramasından 1 hafta sonra LIFE dergisine verdiği röportaj kaynak alınmış.

Başkan John F. Kennedy'nin1963’te suikaste kurban gitmesinden sonraki dört günü eşi Jacqueline Kennedy'nin (Natalie Portman) yaşadıklarına odaklanılmış.

Filmde başkan Kennedy’i Caspar Phillipson, başkanın kardeşini ise Peter Sarsgaard canlandırıyor.

First Lady Jacqueline Kennedy kocasının öldürülmesinden sonra, yanlızlık, üzüntü ve sıkıntılarından kurtulmak çocukları için iyi bir gelecek hazırlamak için uğraş verecektir.

Kocasından kalan mirasa sahip çıkmak için bir takım sıkıntılarla karşılacaktır.

Ama tüm bu zorluklara rağmen pes etmeyecek bunlarla başa çıkmak için savaşacaktır.

20 Ocak itibarı ile tüm sinemalarda olacak,

İyi seyirler..

Filmin kısa yazılmış hikaye sonrası için, demek ki ne yapıyoruz?

Hemen biletimizi alıyoruz ammaaaaaa…

BENİ OKUMADAN SAKIN SİNEMAYA GİTMİYORSUNUZ…

Sevgisiz, sinemasız, ve beni takipsiz kalmayın

20 / 25 OCAK HAFTASININ EN İYİ 2 FİLMİ

KÖTÜ ÇOCUK

Büşra Küçük‘ün yazarlığını yaptığı, gençler arasında büyük ilgi gören Kötü Çocuk kitabı, TAFF Pictures yapımı ile sinemalarda.

İnternet fenomeni olan Büşra Küçük tarafından yazılan ve çok satan internet üzerinden 100 milyondan fazla okunan Kötü Çocuk serisinin beyazperdeye uyarlaması.

Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturmakta.

Oyuncular: Tolga Sarıtaş, Afra Saraçoğlu, Sarp Akkaya, Tülin Özen, Can Sipahi, Aytaç Şaşmaz, Buçe Buse Kahraman, Işık Naz Özedgü, İpek Soral, Yiğitcan Ergin, Demir Parscan

Filmin konusu;

Kayla(Afra Saraçoğlu), daha doğumhane deyken babası tarafından terk edilir ve koca dünyada annesiyle bir başına kalır.

Hem babasız olma gerçeği, hem de her gün annesinin hayat mücadelesinde karşılaştığı zorluklarla yüzleşmek Kayla’yı güçlü, tutkulu ve ne istediğini bilen bir genç kız haline getirmiştir.

Bir gün Kayla 17 yaşına girdiğinde babası Vural çıkagelir.

Kızına daha iyi bir eğitim ve rahat bir hayat sunmak için onu büyük şehre götürmek istemektedir. Annesi Nazlı ise Kayla’nın iyiliği için ve yılların verdiği yorgunlukla bu isteği geri çeviremez.

Kayla, kendi deyimiyle tam bir biyolojik gereksiz olan bu hiç tanımadığı adamla yeni bir hayata başlayacaktır.

Yeni okul, yeni arkadaşlar ve hiç bilmediği kocaman bir şehirle bezenmiş bu yeni hayattaki tek amacı, ne pahasına olursa olsun, nefret ettiği biyolojik gereksizden kurtulup eski mutlu hayatına geri dönmektir.

Yeni okulunun ilk gününde esrarengiz ve ona karanlık gelen biriyle tanışır.

Meriç (Tolga Sarıtaş), okulun en karizmatik ve bir o kadar da sırlarla dolu çocuğudur.

Meriç, etrafına ördüğü sağlam duvarlar arasında yaşayan ve yalnızlığı seçmiş bir çocuktur.

Kayla ilk kez bir erkeğe güvenir

Kayla bu kötü çocuğu eski hayatının kilitli kapısının anahtarı olarak görür.

Bu çocukla yakınlaşıp yeni hayatında türlü dertler yaratarak eski hayatına geri dönebilmeyi planlamaktadır.

Fakat Kayla’nın planları umduğu gibi gelişmez.

Meriç'in sırlarla dolu hayatı onu düştüğü karanlığın derinliklerinden yukarıya çekerken, yanlışlar doğru gözükür, ta ki Kayla gerçekleri fark etmeye başlayana dek...



13 OCAK itibarı ile sinemalar da,

Hepinize iyi seyirler.

Fragman >>

OLANLAR OLDU

Ata Demirer’in senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı BKM yapımı komedi filminin oyuncu kadrosunda kendisine Tuvana Türkay, Salih Kalyon, Ülkü Duru, Seda Güven, Renan Bilek ve Toprak Sergen gibi tanınmış isimler eşlik ediyor.

Yönetmen koltuğunda Eyvah Eyvah filmlerinin de yönetmeni olan Hakan Algül'ün oturuyor.

Filmin görüntü yönetmenliğini ise Ahmet Sesigürgil üstleniyor.

Müzik Fahri Atakoğlu..

Ata Demirer bu filmde hem anne hem oğlu oynamakta..

Filmin konusu;

Zafer ve annesi Döndü hanım, Ege’nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır.

Yaşı geçmekte olan oğlunun evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, oğlunun mürüvvetini görmek ister, gelin adayı olarak kasabanın güzeli Mehtap'ı düşünürken, bir anda ünlü dizi oyuncusu Aslı'nın olaylara dahil olmasıyla gidişat değişir.

Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Kaptan Zafer’in yaptığı mavi turda da olanlar olur!

Peki bu olanlar herkes için hayırlısı olacak mıdır?

20 OCAK itibarı ile sinemalar da,

Hepinize iyi seyirler.

Fragman >>

20 / 25 OCAK SİNEMA VİZYON TAKVİMİ..

20 0CAK

BU DA NEREDEN ÇIKTI? / WHY HİM?

Yönetmen: John Hamburg

Oyuncular: James Franco, Bryan Cranston

JACKİE

Yönetmen: Pablo Larrain

Oyuncular: Natalie Portman, Peter Sars Gaard, Megan Mullally

KÖTÜ ÇOCUK

Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

Oyuncular: Tolga Sarıtaş, Afra Saraçoğlu

MOANA

Yönetmen: John Musker, Ron Clements

Oyuncular: Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson

OLANLAR OLDU

Yönetmen: Hakan Algül

Oyuncular: Ata Demirer, Tuvana Türkay

PEPEE:BİRLİK ZAMANI

Yönetmen: Hüseyin Emre Konyalı

Oyuncular : Ayşe Şule Bilgiç, Yağız Alp Şimşek

PERDE AYN-I CİN

Yönetmen: Ediz Günay

Oyuncular: Orkun Özen, Uğur Dönmez