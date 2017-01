2017 OSCAR ADAYLARI BELLİ OLDU!!

89. Oscar Ödülü adaylarında en çok dikkat çeken film Aşıklar Şehri oldu."La La Land (Aşıklar Şehri)" tam 13 dalda Oscar'a aday gösterildi; toplam 14 adaylık alıp rekortmen filmler arasına girdi.

2017 Akademi ödüllerinin (Oscar) adayları bugün duyuruldu. 89. Oscar Ödülü adaylarında en çok dikkat çeken film "Aşıklar Şehri" oldu. "La La Land (Aşıklar Şehri)" tam 13 dalda Oscar'a aday gösterildi, toplam 14 adaylık alıp rekortmen filmler arasına girdi, "Titanic"e ait rekoru egale etti. Peki, adaylar arasında başka hangi filmler var?

Yönetmenliğini Damien Chazelle'in yaptığı "La La Land", "Titanic" ve "All About Eve" ile birlikte en çok dalda Oscar adayı olan filmler arasında yerini aldı.

Bu yılın en çok adaylık alan diğer yapımları, "Arrival" ve "Moonlight"... Her iki film de sekizer dalda heykelciğe aday gösterildi.

Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre'de "La La Land" en iyi müzikal komedinin de aralarında olduğu 6 dalda ödül kazanmıştı.

En iyi film adayları "Arrival", "Fences", "Hacksaw Ridge", "Hell or High Water", "Hidden Figures", "La La Land", "Lion", "Manchester By the Sea" ve "Moonlight" oldu.

Hollywood’daki Dolby Theatre’da 26 Şubat’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak 89. Oscar Ödülleri’nin aday listesi şöyle:

En İyi Kadın Oyuncu:

Emma Stone, "La La Land"

Natalie Portman, "Jackie"

Amy Adams, "Arrival"

Meryl Streep, "Florence Foster Jenkins"

Isabelle Huppert, "Elle"

Daha önce "Siyah Kuğu" ile Oscar kazanan Natalie Portman bu yıl da heykelciğin en güçlü adaylarından biri.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Viola Davis, "Fences"

Naomie Harris, "Moonlight"

Nicole Kidman, "Lion"

Octavia Spencer, "Hidden Figures"

Michelle Williams, "Manchester By The Sea"

2012 yılında The Help ile en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kazanan Octavia Spencer yine aynı dalda aday.

En iyi film

"Arrival"

"Fences"

"Hacksaw Ridge"

"Hell or High Water"

"Hidden Figures"

"La La Land"

"Lion "

"Manchester by the Sea"

"Moonlight"

Casey Affleck, "Manchester by the Sea" adlı filmle adaylar arasında.

En iyi erkek oyuncu

Casey Affleck, "Manchester by the Sea"

Denzel Washington, "Fences"

Ryan Gosling, "La La Land"

Viggo Mortensen, "Captain Fantastic"

Andrew Garfield, "Hacksaw Ridge"

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Dev Patel "Lion"

Jeff Bridges "Hell or High Water"

Lucas Hedges "Manchester by the Sea"

Mahershala Ali "Moonlight"

Michael Shannon "Nocturnal Animals"

En iyi yönetmen

Denis Villeneuve "Arrival"

Mel Gibson "Hacksaw Ridge"

Damien Chazelle "La La Land"

Kenneth Lonergan "Manchester by the Sea"

Barry Jenkins, "Moonlight"

En İyi Sinematografi:

"Arrival"

"La La Land"

"Lion"

"Moonlight"

"Slince"

En İyi Belgesel:

"Fire at Sea"

"I am Not Your Negro"

"Life Animated"

"OJ: Made in America"

"13th"

"La La Land" en iyi kostüm dalında da aday



En İyi Kostüm:

"Allied"

"Fantastic Beeast and Where to Find Them"

"Florence Foster Jenkins"

"Jackie"

"La La Land"



En İyi Ses Kurgusu:

"Arrival"

"Deepwater Horizon"

"Hacksaw Ridge"

"La La Land"

"Sully"

En İyi Ses Miksajı:

"Arrival"

"Hacksaw Ridge"

"La la Land"

"Rogue One- A Star Wars Story"

"13 Hours- The Secret Soldiers of Benghazi"

26 Şubat'taki törenin sunuculuğunu Jimmy Kimmel üstlenecek.



En İyi Kısa Belgesel:

"Extremis"

"4.1 Miles"

"Joe's Violin"

"Vatabi: My Homeland"

"The White Helmets"



En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

"A Man Called Ove"

"Star Trek Beyond"

"Suicide Squad"