2017 YILBAŞININ KESİN GALİBİ WHATSAPP!..

WhatsApp, yılbaşı gecesi kullanıcıları tarafından 63 milyar mesaj yolladığını açıkladı.

WhatsApp yaptığı açıklamada, kullanıcıların yılbaşı gecesi 63 milyar mesaj yolladığını söyledi. Rekor kıran rakamlara 7.9 milyar resim ve 2.4 milyar video da dahil.



Hürriyet'in haberine göre, geçen yıl bir milyar aktif kullanıcısı olmasına rağmen uygulama bu derece yoğun bir trafiğin yanından bile geçememişti.