25 AĞUSTOS / 1 EYLÜL HAFTASININ VİZYON TAKVİMİ

Merhabalar,

25 Ağustos - 01 Eylül 2017 Haftasını 8 film ile açıyoruz.

Bunlardan 2 tanesi Türk olmak üzere 6 Tane Yabancı filmimiz var.

Bazen kızıyorum bizim Türk film yapımcılarına.

Elimden geldiği kadar kollamak istememe rağmen mesela, 25 Ağustos vizyon tarihini verilmiş bir Türk filmi ama ne bir film var ortada ne fragman nede içerik hiç böyle bir şey görmedim.

Madem vizyona gireceksiniz ama tarih bilmiyorsunuz o zaman bizlere doneler yollayın ya da tarih vermeyin.

Buyrun işte mesela diye yazıp da tüm uğraşlar sonucu bulduklarım.

KAYSERİ ARSLANI TÜRKİYE, Komedi

Filim İnan Ulaş Torun, Algı Eke, Asuman Dabak, Metin Yıldız, Neslihan Acar gibi ünlüler kadrosundan oluşuyor.

Kayserili bir gencin iş ve aşk hayatını söz konusu eden filmin senaryosu ve yönetimi Ayi Demirel'e emanet edilmiş vaziyette.

Hepinize iyi haftalar,

1- TERMİNATÖR 2: MAHŞER GÜNÜ ★★★ ABD,FRANSA, Bilim, Kurgu

TERMİNATOR 2: JUDGEMENT DAY

İlk olarak 1 Temmuz 1991'de gösterime giren Terminatör 2 filmi, 25 Ağustos 2017'de 3 boyutlu olarak tekrar gösterime giriyor.

Yönetmen koltuğunda ‘Alien’, ‘Titanic’ ve ‘Avatar’ gibi kült filmlerin usta yönetmeni James Cameron; başrollerinde ise ilk filmdeki gibi Arnold Schwarzenegger ve Linda Hamilton var.

Daha önce seyrettiğimizi yeniden farklı effektler ile seyretmek iyi hoş da insana pek fazla haz vermiyor..

Terminatör sevenlerine belki verebilir ama ben bu konuda gişe açısından pek ümitli değilim..

Ne diyelim bakalım, görelim...

Filmin konusu;

Yıl 2009... Sarah Connor’ı öldürme görevinde başarısızlığa uğrayan Synet robotları, T-1000 adında yeni bir robot üretirler.

Bu yeni “Terminatör” geçmişe dönerek insan direnişinin gelecekteki lideri olacak Sarah’ın oğlu John Connar’ı öldürmeye programlanır.

Fakat bir diğer robot T-800 de John’u korumaya programlanarak geçmişe gönderilmiştir.

İnsanoğlunun kaderini belirleyen tek bir soru vardır: İki robottan hangisi John’u daha önce bulacaktır?

İyi seyirler,

2- ŞANSLI LOGAN / LOGAN LUCKY ★★★ ABD, Komedi, Polisiye

Yönetmen koltuğunda Steven Soderbergh in oturduğu filmin senaryosunu Rebecca Blunt kaleme almış.

Filmin oyuncu kadrosu ünlüler geçidi halinde ; Channing Tatum, Adam Driver, Seth MacFarlane, Riley Keough, Katie Holmes, Katherine Waterson, Dwight Yoakam, Sebastian Stan, Brian Gleeson, Jack Quaid, Hilary Swank ve Daniel Craig yer alıyor.

Filmin konusu;

Erkek kardeşler Jimmy ve Clyde Logan'ın çok önemli bir amacı var; ailelerinin üzerindeki laneti kaldırmak.

Son zamanlarda işleri yaver gitmeyen Logan kardeşler, Jimmy (Channing Tatum), Clyde (Adam Driver) ve Mellie (Riley Keough), köşeyi dönmenin kısa yolu olarak, Amerika'nın en önemli araba yarışlarından olan NASCAR'ın Charlotte'taki ayağından büyük bir vurgun yapmayı planlar.

İkili bunun için Charlotte Motor Speedway'deki efsanevi Coca-Cola 600 yarışını hedef alır.

Amaç büyük NASCAR yarışında başarılı bir soygun yapabilmektir...

Bu amaçla hapis yatmakta olan ünlü soyguncu Joe Bang'i (Daniel Craig) kaçırmayı bile göze alırlar.

İyi seyirler,

Benim bu haftaki favorim SADAKAT YOLUNDA / MEGAN LEAVEY

onu da sizlere aşağıda fragmanı ile vermeyi daha uygun buldum geri kalan iki filmimiz de zaten yaşı olmayan animasyonlar mutlaka seyredin.

Filmlerin kısa yazılmış hikaye ve eleştrileri ile verdiğim yıldızlar sonrası için, demek ki ne yapıyoruz?

Hemen biletimizi alıyoruz ammaaaaaa…

BENİ OKUMADAN SAKIN SİNEMAYA GİTMİYORSUNUZ…

Sevgisiz, sinemasız, ve beni takipsiz kalmayın

25 AĞUSTOS - 01 EYLÜL HAFTASININ

DİKKAT ÇEKEN 2 FİLMİ

ŞANSIMI SEVEYİM ★★★ TÜRKİYE, Komedi

Başrollerinde Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat ve Zerrin Sümer'in yer aldığı 'Şansımı Seveyim' filminin senaryosunu Ferhat Ergün kaleme alırken, yönetmenliğini ise Ender Mıhlar üstleniyor

Filmin konusu;

Bir insanın hayatta başına gelebilecek tüm şanssızlıkları ele alan Şansımı Seveyim isimli filmde şanssız bir karakter olanan tanınan Sebahattin (Cem Gelinoğlu) yıllar sonra çocukluğunu yaşadığı ve büyüdüğü mahalleye geri döner. Bütün mahalle Sebahattin'in dönüşünden çok endişelenir.

Yine kimlerin başına ne işler açılacak korkusu ile tedirgindirler.

Kadersizliğine boyun eğen Sebahattin Yaprak'la (Zeynep Tuğçe Bayat) tanışınca şansının döndüğünü düşünür.

Fakat herşey bu kadar kolay olmaz

Ama şanssızlık o ki Yaprak, yıllar önce ahını aldığı Durmuş'un kız kardeşidir.

Yaprak'ın Sebahattin'i kabul etmesinin tek mümkün yolu ağabeyi Durmuş'a kendisini affettirmesidir.

Sebahattin, kaderini değiştirmek ve Yaprak'ın kendisini kabul etmesini sağlamak için en yakın arkadaşı İzzet ile plan yapmaya başlar.

Fakat Sebahattin'in yakasını şanssızlıklar hiç bırakmayacak ve Durmuş'a kendini affettirmenin yollarını ararken başına yine bin türlü iş gelecektir..

25 Ağustos itibarı ile sinemalar da,

Hepinize iyi seyirler....

Fragman >>

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SADAKAT YOLUNDA / MEGAN LEAVEY ★★★★ ABD, Dram,Savaş

Ben böyle güzel bir film görmedim şahsen Rex beni çok etkiledi.

Filim, Genç bir onbaşı Megan Leavey’nin gerçek yaşam öyküsüne dayanıyor.

Irak’taki görev süresince birçok hayat kurtaran genç kadının askeri dövüş köpeği ile olan benzersiz disiplinli ilişkisini merkeze alıyor.

Yönetmen koltuğunda; Gabriela Cowperthwaite oturmakta,

Oyuncu kadrosunda; Kate Mara , Tom Felton , Common , Bradley Whitford , Geraldine James , Edie Falco bulunmakta

Filmin senaryosu; Pamela Grey, Annie Mumolo ve Tim Lovestedt tarafından yazılmış,

Filmin konusu;

Yaşadığı sorunlardan kurtulmak için kaçış arayan Megan (Kate Mara) kendini bir anda Amerikan Deniz Piyade Kuvvetlerine katılmış olarak bulur.

Ancak burada da bir takım disiplin sorunları yaşamaya devam etmektedir. Aldığı disiplin cezalarında birisi de görev köpeklerinin barınaklarını temizlemek ve onları beslemektir.

Bu görev esnasında kendisi gibi sorunlu bir yapısı olan görev köpeği Rex ile tanışır ve aralarında kuvvetli bir bağ oluşur.

Bir önceki eğitmenini ısırarak kolunu kırdığı için Megan ile görevlendirilen Rex, bomba tespit ekibinde görev alan agresif bir savaş köpeğidir.

Megan ve Rex birlikte eğitimlerini tamamladıktan sonra 2005 yılında Felluce’de ve 2006 yılında Ramadi’de görevlendirilirler.

Megan ile Rex'in aralarındaki bağ gelişip güven arttıkça Irak’ın savaş ortamındaki tüm tehditlere rağmen başarılı bir ekip olurlar.

Ama Rex, sadece askerlerin hayatını kurtarmakla kalmaz…

Kısa sürede Megan’ın da en yakın arkadaşı olmayı başarır ve bu kalbi soğumuş kadına tekrar sevmeyi öğretir.

Patlayıcı tespit görevlerinde yüzlerce hayatı kurtarmaya başaran sıra dışı ikilinin yolu meydana gelen bir patlama sonrasında ayrılmak zorunda kalır.

Mor Kalp madalyası alarak zorunlu terhis olan Megan, Rex’i bir türlü unutamaz, Megan, onu sahiplenebilmek için hayatının en tutkulu savaşını vermek zorunda kalacaktır.

Hepimize sevgiyi öğreten bu hayvanlara teşekkür etmeliyiz.

25 Ağustos itibarı ile sinemalar da,

Hepinize iyi seyirler....

Fragman >>

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25 AĞUSTOS - 01 EYLÜL HAFTASININ SİNEMA VİZYON TAKVİMİ

25 AĞUSTOS

ÇILGIN HIRSIZ / DESPİCABLE ME 3 ★★★ ABD, Animasyon, Macera

Yönetmen: Pierre Coffin, Kyle Balda

Oyuncular: Steve Carell, Kristen Wiig

KARABASAN / DEAD AWAKE ★★★ ABD, Korku, Gerilim

Yönetmen: Phillip Guzman

Oyuncular: Jocelin Donahue, Jesse Bradford

KAYSERİ ARSLANI / TÜRKİYE, Komedi

Yönetmen: Ali Demirel

Oyuncular: İnan Ulaş Torun, Algı Eke

SADAKAT YOLUNDA / MEGAN LEAVEY ★★★★ ABD, Dram,Savaş

Yönetmen: Gabriela Cowperthwaite

Oyuncular: Kate Mara, Edie Falco

ŞANSIMI SEVEYİM ★★★ TÜRKİYE, Komedi

Yönetmen: Ender Mıhlar

Oyuncular: Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç

ŞANSLI LOGAN / LOGAN LUCKY ★★★ ABD, Komedi, Polisiye

Yönetmen: Steven Soderbergh

Oyuncular: Channing Tatum, Adam Driver

SENİN ADIN / KİMİ NO NA WA ★★★ JAPONYA, Animasyon, Dram

Yönetmen: Makoto Shinkai

Oyuncular: Ryûnosuke Kamiki, Mone Kamishiraishi

TERMİNATÖR 2: MAHŞER GÜNÜ ★★★ ABD, FRANSA,Bilim Kurgu

TERMİNATOR 2: JUDGEMENT DAY

Yönetmen: James Cameron

Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton