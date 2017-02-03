3 / 10 ŞUBAT 2017 HAFTASININ VİZYON TAKVİMİ.

Merhabalar,

3 / 10 Şubat 2017 sinema vizyon haftasına 8 film ile merhaba diyoruz..

Bunlardan 7 tanesi yabancı ve bir tane nazarlık Türk animasyon filmimiz var..

Bu arada gelen istekler doğrultusunda geçen hafta da yazdığım gibi filmlere yıldız koymaya başladım ama şunu bilin ki ben kolay kolay buraya 5 yıldız altı film yazmam bazı haftalar seyredilecek bir şey bulamıyorum işte o zaman gerçekten de verdiğim yıldızları kaale alın derim.

Sizler için şu ara tüm dünyada konuşulan Hint ve Avustralya yapımı olan bir filmi yazmak istedim gerçek yaşamda olasılığı çok ve yaşanmış bir hikaye..

Bence dalgın olan çocuklarınızın boynuna küçükken ismini soyadını ve telefon numarası yazılı bir kolye takın, filmi seyrettiğiniz zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız..

Filmimizin adı LİON Kitabımızın adı ise A LONG WAY HOME / EVDEN UZAKTA ★ ★ ★ ★ ★

Filmi başrollerinde Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman ve David Wenham gibi güçlü isimler yer alırken, filmin yönetmenliğini yaptığı dizileri ile ünlenmiş Garth Davis üstleniyor.

Saroo Brierley'nin A long way home adlı gerçek öyküsünden uyarlanan film, 6 dalda Oscar adaylığı kazandı.

LİON Filminin konusu:

5 yaşındaki Hintli bir çocuk ağabeyinin geri dönmesini beklerken bir tren vagonunda uyuyakalır. O uyurken trenin yola çıkması sonucu küçük çocuk uyandığında kendini evinden kilometrelerce uzakta bilmediği bir yerde bulur.

Artık koybolmuştur ve eve nasıl döneceğine dair bir fikri yoktur.

Ne okuması ne yazması ne de soyadını bilmemektedir hatta nereden geldiğini.

4 Hafta kadar orda burada Calcutta da sokaklarda kalır, büyük mücadelelerden sonra Avustralyalı bir çift tarafından evlat edinilir ve sevgiyle büyür.

Ancak ailesini bulma isteği giderek bir saplantıya dönüşür.

Elinde hiçbir şey olmadan ilerlemeye çalışan genç adamın içindeki çaresizlik zamanla hayatını da etkilemeye başlar...

Bir gün internette dolaşırken Google Earth de aradığı yeri bulmuştur onlara benziyordur ve hayal meyal bazı şeyler hatırlar.

Tazmanya'da yaşayan yeni ve zengin ailesiyle rahat bir gençlik dönemi geçiren Saroo, aradan 25 yıl geçtikten sonra kaybettiği ailesini bulma isteğiyle Hindistan'a geri döner.

3 Şubat itibarı ile tüm sinemalarda olacak,

İyi seyirler..

Filmin kısa yazılmış hikaye sonrası için, demek ki ne yapıyoruz?

Hemen biletimizi alıyoruz ammaaaaaa…

BENİ OKUMADAN SAKIN SİNEMAYA GİTMİYORSUNUZ…

Sevgisiz, sinemasız, ve beni takipsiz kalmayın

3 / 10 ŞUBAT HAFTASININ EN İYİ 5 YILDIZLI 2 FİLMİ

GECENİN KANUNU / LİVE BY NİGHT ★ ★ ★ ★ ★

Dennis Lehan aynı adlı suç romanından Ben Affleck tarafından senaryolaştırılıp beyazperdeye uyarlanıyor.

Filmin yapımcıları arasında ise Jennifer Davisson Killoran ve Affleck ile birlikte Leonardo DiCaprio da yer alıyor.

Oyuncu kadrosunda Ben Affleck, Zoe Saldana, Elle Fanning gibi isimler bulunmakta.

Filmin konusu;

1920'li yılların suçlular şehri olan Boston kentinde Joe Coughlin adında bir adam nam salmıştır

Amerika Birleşik Devletleri'nde alkolün yasak olduğu o yıllarda Boston'da Birinci Dünya Savaşı Gazisi, Boston Emniyet Müdür Yardımcısı’nın en küçük oğlu olan Joe Coughlin (Ben Affleck), babasının tersine hayatını olabildiğince dolu yaşamak için kanunları çiğnemekten korkmayan bir karakterdir

Joe önceden dürüst ve namuslu bir adamdı.

Fakat hayat şartları onu bu acımasız gangster yaşamına itmiştir

Bir süre sonra da yaşadığı bölgenin en korkulan suç makinesi haline gelmiştir.

Joe küçüklüğünde yaşadığı çevreden dolayı hırsızlık yapma zorunda kalmış ve bu sebepten dolayı da suç dünyasının içerisinde büyümüştür.

Boston’da bu tarihlerde içki satışı ve içilmesi yasağı vardır.

İçki yasağı halen devam etmekte ama illegal yollardan kırılmakta, el altından bütün içkilerin satışı yapılmaktadır.

Joe seneler ilerledikçe yasakları sevmeyen şehrin en güçlü gangsterlerinin işlerini yapar hale gelmiş, gangster olmanın ününü ve ganimetlerini sevmektedir çünkü korkusuzdur.

Joe sonunda Güçlü bir mafya babasının kız arkadaşını ve parasını elinden almak da dahil olmak üzere daha da tehlikeli işlere girer.

Üstelik Joe'nun babası ünlü bir şehir polisidir...

25 OCAK itibarı ile sinemalar da,

Hepinize iyi seyirler.

Fragman >>

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YAŞAMIN KIYISINDA / MANCHESTER BY THE SEA ★ ★ ★ ★ ★

En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 6 dalda Oscar ve 5 dalda Altın Küre adayı olan “YAŞAMIN KIYISINDA / MANCHESTER BY THE SEA” Amerika’da bir sahil kasabasında yaşayan Chandler ailesinin duygu yüklü hikayesine odaklanıyor

Yönetmen koltuğunda oturan isim başarılı filmlerin usta ismi Kenneth Lonergan.

Filmin oyuncu kadrosunda ise Casey Affleck, Michelle Williams, Lucas Hedges, Gretchen Mol, Kyle Chandler gibi isimler yer alıyor.

Filmin konusu;

Lee Chandler (Casey Affleck) Massachusetts'in Quincy kentinde kapıcılık yaparak hayatını kazanan, boşanmış, kendi halinde bir adamdır.

Ağabeyi Joe’nun kalp krizi geçirmesi sonucunda, aniden memleketi Manchester by the Sea adlı deniz kenarındaki küçük kasabaya döner.

Ancak hastaneye vardığında ağabeyinin hayatını kaybettiğini öğrenir.

16 yaşındaki yeğeni Patrick’in yetimler yurduna gitmesine gönlü razı olmaz ve vasisi olma görevini üstlenir.

Yeğenine sahip çıkmak için doğup büyüdüğü ancak yaşadığı travmatik olaylar sonucunda terk ettiği bu kasabaya hiç istemese de olsa yeniden taşınması gerekmektedir.

Lee yeğeniyle beraber zor günlerin yaralarını sarmaya çabalarken, eski karısı Randi (Michelle Williams) ile yollarının ayrılmasına ve mutlu aile tablosunun ellerinden kayıp gitmesine neden olan çocuklarının ölümüne neden olan trajik geçmişiyle de hesaplaşmak zorunda kalacaktır.

27 OCAK itibarı ile sinemalar da,

Hepinize iyi seyirler.

Fragman >>

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3 / 10 ŞUBAT SİNEMA VİZYON TAKVİMİ..

ALTIN / GOLD

Yönetmen: Stephen Gaghan

Oyuncular: Matthew Mc Conaughey, Bryce Dallas Howard

FIRILDAK AİLESİ

Yönetmen : H.Can Dizdaroğlu, Berk Tokay

Oyuncular : Bülent Kayabaş, Eser Yenenler

GECENİN KANUNU / LİVE BY NİGHT

Yönetmen: Ben Affleck

Oyuncular: Ben Affleck, Zoe Saldana

HALKA 3 / RİNGS

Yönetmen: F.Javier Gutierrez

Oyuncular: Matilda Lutz, Alex Roe

LİON

Yönetmen: Garth Davis

Oyuncular: Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman

TONİ ERDMANN

Yönetmen: Maren Ade

Oyuncular: Peter Simonischek, Sandra Hüller

TÜYLÜ KAÇAK / OZZY

Yönetmen : Alberto Rodrigues

Oyuncular : Benjamin Nathan Serio, Michelle Jenner

YAŞAMIN KIYISINDA / MANCHESTER BY THE SEA

Yönetmen: Kenneth Lonergan

Oyuncular: Casey Affleck, Michelle Williams