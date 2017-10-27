54. Uluslararası Antalya Film Festivali,... ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU!

Dünya sinema endüstrisinin ilgi odağı olan ve başladığı günden bu yana büyük ses getiren 54. Uluslararası Antalya Film Festivali, görkemli bir törenle son buldu.

Festivalin resmi seçkisinde yer alan filmlerin dünyaca ünlü ve ödüllü yönetmenlerinin, dünyaca ünlü sinema sanatçılarının, Türk sinema ve tevizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızlarının ve Antalyalı sinemaseverlerin buluştuğu gecede, 8 kategoride ödül verildi.

Tarihinde görülmemiş bir kalabalıkla gerçekleşen geleneksel korteji, onur ödülleri, film yarışması, büyük ustalar Ömer Lütfi Akad ve Danis Tanoviç seçkileri, Antalya Film Forum, Çocuk Filmleri Programı, Sinema ve Mutfak etkinliği ile 54. yılında yenilenen, adımlarını ileriye doğru atan, yüzünü dünyaya çeviren Uluslararası Antalya Film Festivali, görkemli bir törenle son buldu.

Festivalin resmi seçkisinde yer alan filmlerin dünyaca ünlü ve ödüllü yönetmenlerinin, dünyaca ünlü sinema sanatçılarının, Türk sinema ve tevizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızlarının ve Antalyalı sinemaseverlerin buluştuğu ve “festivalde yaşananlar” videosunun gösterimi ile başlayan gecenin açılış konuşmasını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Menderes Türel yaptı.

Festivale sahip çıktığı için tüm Antalyalılara teşekkür ederek sözlerine başlayan Türel “Festival vadimizde her gün yaklaşık 11 bin her yaştan sinemaseveri ağırladık. 7 gün boyunca 70 binden fazla Antalyalı, festival etkinliklerine katıldı.

42 filmin gösteriminin yapıldığı festivalimizde, 33 bine yakın Antalyalı sinemasever açık hava sinemasını ve salonları doldurdu.

Dünya ve Türk sinemasının ustaları, büyük yönetmenler, yapımcılar, oyuncular, genç sinemacılar, dünya sinema endüstrisine yön veren ustalar Festivalimizde buluştu. Yurtdışından 168 sinemacı ve 11 basın mensubu, yurtiçinden 1600 sinemacı festivalimize konuk oldu.

Uluslararası basının önemli yayınlarında festivalimiz yer aldı. Dünya sinemasının kalbi 7 gün boyunca “sinema şehri” Antalya’da attı.

Antalya bir ülke kadar büyük bir coğrafyaya sahip, bu sebeple “sinema tırı”mız bir tür gezici festival oldu, 19 ilçemizde 6 bin kişi bu gezici festival etkinliğine katıldı.

“Çocuklar için festival, çocuklarla festival” temasıyla bu sene ilk defa düzenlediğimiz “Çocuk Bölümü” nde 6 bin çocuğumuzu sinemayla buluşturduk. Çocuklarımıza satranç takımı hediye ettik.

Türk ve Antalya mutfağını dünyaya tanıtmak için, yine bu yıl ilk defa düzenlediğimiz “Sinema ve Mutfak Bölümü”müzde Eyüp Kemal Sevinç, Mehmet Akdağ, Pelin Bozkurt Bilgiç ve Selin Kutucular gibi birbirinden ünlü şeflerin kendine özgü lezzetlerini sinema ile buluşturduk.

Doğal film platosu olan Antalya’yı sinema şehri yapmak, Antalya’yı dünya sinema endüstrisinin merkezlerinden birisi haline getirmek ve festivalimizi dünyanın en önemli festivallerinden biri yapmak için, uluslararası alandaki en önemli markamız olan “Antalya Film Forum” başarısını bir kez daha kanıtladı.

500’e yakın sinemacı Film Forumda biraraya geldi, çok sayıda işbirliği anlaşmasına imza atıldı. Birbirinden değerli projeler ve filmler festivalimize katıldı ve yarıştı. Katılan herkese teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum.” dedi.

‘Belediye başkanı festivalle uğraşır mı’ diye eleştireni de, festivalde iki yarışma olmalıydı diye eleştireni de sevgi ve saygıyla karşıladığını belirten Türel sözlerine “Bu festivali sinema endüstrimiz, özel sektörümüz gerçekleştirseydi, ben çok daha mutlu olurdum; fakat bizim 54 senelik geleneğimiz böyle.

Ben, hem geleneği korumak hem de Antalya’yı uluslararası hedeflere taşımak mesuliyetine sahibim. Önce Antalya, sonra biz! Benim için başrolde her zaman Antalya oldu, Antalya olacak” cümleleriyle devam etti.

Menderes Türel’in ardından konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş “Bu güzel salonda bizi bir araya getiren Antalya Büyükşehir Belediyesine, Belediye Başkanımıza ve bu etkinliği düzenleyen tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

54.sü yapılan Uluslararası Antalya Film Festivali, böyle harika bir kapanışla son buluyor. 1964’den bu yana yapılan bu değerli festival, inşallah önümüzdeki yıllarda uluslararası boyutu daha da yükselerek yoluna devam edecek. Türkiye’yi uluslarası alanda temsil edecek” dedi.

Konuşmaların ardından 8 kategoride verilecek ödüller açıklandı. “Genç Jüri Ödülü” “Scary Mother”(Anne) filmine , Dr. Avni Tolunay İzleyici Ödülü “The Guest” (Misafir) filmine , “Behlül Dal Genç Yetenek Ödülü” yönetmen Ender Özkaharaman’ın “Zor Bir Karar” filmindeki oyunculuğuyla Şükran Aktı’ya , “Jüri Özel Ödülü” “ The Florida Project” (Florida Projesi) filmine verildi.

Heyecanlı gecede, Uğur Babaürhan,Behzat Uygur, Müge Zümrütbel, Süheyl Uygur, Ömer Yılmaz‘dan oluşan ve Yeşilçam filmlerinin akıllardan çıkmayan, hafızalara yer edinmiş şarkılarını günümüz yorumuyla harmanlayan “Yeşilçam Sahnede” kabare şovunun Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte sergilediği performans davetlilerin büyük beğenisini kazandı.

Muhteşem törende, “Onur Ödülü” alan dünyaca ünlü oyuncu Matt Dillon’ın yaptığı konuşmada “ Bu güzel uluslararası organizasyonu tebrik ediyorum. Türkiye çok güzel bir ülke Türkiye’yi tüm dünyanın kulaklarını tıkadığı mülteci sorununa yaklaşımı için tebrik ediyorum” cümleleri dakikalarca alkışlandı.

Ödüllerle devam eden gecede, “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” “A Man of İntegrity” (Dürüst Bir Adam) filmindeki başarılı oyunculuğu ile İranlı aktör Reza Akhlaghirad, “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü” “Angels Wear White” (Melekler Beyaz Giyer) filmindeki başarılı oyunculuğu ile Wen Qi’nin oldu.

“En İyi Yönetmen Ödülü” nü “A Man of İntegrity” (Dürüst Bir Adam) filminin İranlı yönetmeni Mohammad Rasoulof kucaklarken “En İyi Film Ödülü”nü Çinli yönetmen Vivian Qu’nun bir otelde orta yaşlı bir adamın saldırısına uğrayan iki kız öğrenciyi konu alan “ Angels Wear White” (Melekler Beyaz Giyer) filmi kazandı.