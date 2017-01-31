8. İSTANBUL MİNİ GOLF TURNUVASI PROFİLO AVM'DE GERÇEKLEŞTİ...

1200 ÇOCUK MİNİ GOLFLE TANIŞTI.

8.İstanbul Mini Golf Festivali kapsamında gerçekleşen Profilo AVM Mini Golf Turnuvası'nın finali önceki gün yapıldı.

Çocukların sömestr tatilinde keyifli zaman geçirmesi, hem eğlenmesi hem de öğrenmesi için düzenlenen 8. Mini Golf Festivali, eğlenceli dakikalara sahne oldu.

21-30 Ocak tarihleri arasında Profilo AVM’de kurulan mini golf sahasında tam 1.200 çocuk mini golf sporuyla tanıştı. Boğaziçi Golf Kulübü ve Banu Noyan organizasyonuyla ücretsiz düzenlenen festivalde ilk kez mini golf sahasında bulunan çocuklar etkinlikten büyük keyif aldı.

Aileler de çocuklarının mini golfle tanışmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.Eğitmenler aracılığıyla golf öğrenen çocuklar, eğitimin ardından 2 grupta yarıştı.



6-10 yaş ve 11-14 yaş arası 80 çocuğun katıldığı turnuvanın final gününde 40 çocuk ikinci tura katılmaya hak kazandı. Final turunda ise 6-10 yaş gurubundan 5, 11-14 yaş grubundan 8 çocuk yarıştı. Hem eğlenceli hem de çekişmeli geçen turlarda 6-10 yaş finalinde Özgünaz Demirkıran birinci, Narin Nisa ikinci, Arda Altay üçüncü oldu.

11-14 yaş finalinde ise Arda Yılmaz birinci, Serhat Yıldız ikinci, Yusuf Efe İşleyen üçüncü oldu.

Her iki grubun birincilerine Profilo AVM tarafından bir tablet, Boğaziçi Golf Kulübü'nden mini golf seti ve kupa verildi. 2. ve 3. olanlara ise kupalarının yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.

Kupalarını büyük bir mutlulukla alan minik golfçüler, eğitmenlerine sporu bırakmayacaklarına dair söz verdiler. Turnuva, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Spor A.Ş., Boğaziçi Golf Kulübü ve Banu Noyan'ın katkılarıyla gerçekleşti.

Final gününde turnuvaya, Profilo AVM Genel Müdürü Sabahattin Akgün, Profilo AVM Müdür Yardımcısı Cevher Öztaş, Boğaziçi Golf Kulübü Başkanı Salih Arslan, Boğaziçi Golf Kulübü Genel Sekreteri Erol Işık, Boğaziçi Golf Kulübü Eğitim Koordinatörü Murat Sarakurt katıldı.

Her kesimden ve her yaştan insanın oynayabilceği mini golf, bu nedenle dünya çapında da büyük ilgi görüyor.