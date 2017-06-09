8. QUALİTY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

Quality Of Magazine Dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen ‘Quality Ödül Töreni’ geçtiğimiz akşam Ağaoğlu Ana Sponsorluğunda, Portaxe Baltalimanı’nda gerçekleşti. Ödül töreninin sunuculuğunu Vatan Şaşmaz yaptı.

Sanat, medya ve iş dünyasının başarılı isimlerinin katıldığı gecede toplam 26 dalda ödül sahiplerini buldu. Konukların kırmızı halı girişleri ile başlayan gece, ışık şovları ve İstanbul Dans Factory’ nin gösterisinin ardından ödül dağıtımı gerçekleşti.

Ödül töreninde Quality Of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci yaptığı konuşmada kendisine destek olan tüm misafirlerine teşekkür etti.

ÖDÜL TÖRENİNDEN RENKLİ FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ!..

Gecenin sonunda pasta kesilerek Quality Of Magazine’ in 8. Yılı kutlandı. Gecede ünlü isimler sahneye çıkarak geceye renk kattılar.

Orhan Gencebay, Zara, Derya Uluğ, İzzet Yıldızhan, Serkan Kaya şarkıları ile misafirlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Üç kategoride toplam 26 ödül sahiplerini buldu.

İŞTE GECENİN EN ÖNEMLİ ANLARININ VİDEOSU;

8’ inci Quality Of Magazine ödülleri;

2017 QUALITY İŞ DÜNYASI ÖDÜLLERİ;

En Quality Proje Ödülünü Ağaoğlu Maslak 1453 kazanırken, Ali Ağaoğlu adına Murat Acar ödülünü Emine Ün’ün elinden aldı.

En Quality Vakıf Ödülüne Tesyev layık görüldü. Vakıf Başkan’ı Yavuz Kocaömer’e ödülünü ünlü oyuncu Oktay Kaynarca takdim etti.

En Quality Girişimci İş Kadını ödülünü Tülay Demir Oktay’a, Orhan Gencebay verdi.

En Quality Turizm Yatırımı ödülünü Ziylan Grubun yatırımı WaterGarden projesi layık görüldü. Watergarden Genel Müdürü Serhat Mermer ödülünü, şarkıcı Kendi’nin elinden aldı.

En Quality Turizm Yatırımcısı ödülünü Merit Royal İnternational adına Orlando Carlo Calumeno, ünlü oyuncu Oya Başar’ın elinden aldı.

En Quality Tekstil Firması ödülünü Bisse kazanırken, Asiye Kefeli ödülünü, gecenin sunucusu Vatan Şaşmaz’dan aldı.

En Quality Hayırsever İş Adamı ödülünü Sedat Peker alırken, ödülünü TESYEV Başkanı Yavuz Kocaömer verdi.

En Quality Spor Adamı ödülünü Başakşehir Spor Kulübü Teknik Direktörü Abdullah Avcı’ya ödülünü Ahmet Ürkmezgil verdi.

En Quality Spor Kulübü Başkanı ödülünü Beşiktaş Başkanı Fikret Orman adına Ahmet Ürkmezgil aldı.

En Quality Estetik Hekimi Ödülü’nü, Op. Dr. Hasan Fındık, Esin Yağmurdereli'nin elinden aldı.

En Quality Bilim İnsanı ödülünü, Prof. Dr. Murat Öncel, Ece Gürsel’in elinden aldı.

En Quality Turizm Oteli ödülünü, Rocks Otel aldı.

2017 QUALITY SANAT ÖDÜLLERİ;

En Quality Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü genç şarkıcı Derya Uluğ alırken, ödülü Soner Olgun teslim etti.

En Quality Kadın sanatçı ödülünü Bengü, Hasan Fındık’ ın elinden aldı.

En Quality Erkek Sanatçı Serkan Kaya’ya ödülünü, usta sanatçı Orhan Gencebay verdi.

Yaşam Boyu Onur Ödülüne usta oyuncular Tarık Ünlüoğlu ve Selçuk Yöntem layık görülürken, her iki sanatçıya ödülünü Ahmet Özhan verdi.

En Quality Kadın Oyuncu ödülünü Gonca Vuslateri, Selçuk Yöntem’ in elinden aldı.

En Quality Erkek Oyuncu ödülünü başarılı oyuncu Ozan Akbaba alırken ödülünü şarkıcı Zara takdim etti.

En Quality Özel Ödülünü Yonca Evcimik, Moda İkonu Nur Yerlitaş’ın elinden aldı.

En Quality Dizi Ödülünü, Vatanım Sensin dizisi kazandı. Dizinin genç ve başarılı oyuncusu Kubilay Aka, ödülünü dizi adına, şarkıcı Ayhan Aşan’ dan aldı.

2017 QUALITY MEDYA ÖDÜLLERİ

En Quality Aktüel Magazin Programı, TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programı aldı.

En Quality TV Yarışması ödülünü TV8’ de yayınlanan Survivor yarışması aldı.

En Quality Magazin Programı ödülünü, Bloomberg TV’ de yayınlanan HT Life programı aldı. Programın yayın yönetmeni Reşat Balcıoğlu’na ödülünü Mahmut Ziylan takdim etti.

En Quality Sunucu ödülüne Vatan Şaşmaz layık görülürken, kendisine meslektaşı Öykü Serter verdi.

En Quality Haber Sunucusu ödülünü TRT Ana Haber sunucusu Erhan Çelik adına asistanı aldı.