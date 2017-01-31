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80 ŞAHİN BİLETLE UÇTU!

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80 ŞAHİN BİLETLE UÇTU!
Suudi bir prense ait olduğu tahmin edilen şahinlerin görüntüsü günün olayı haline geldi. Yolcularla birlikte seyahat eden vahşi kuşların her biri için 110 dolardan 620 dolara kadar bilet ücreti ödendiği belirtiliyor.

İnternette paylaşılan bir fotoğraf, dünya medyasında günün olayı haline geldi.

Fotoğrafta, bir uçağın içinde koltuklara bağlanmış 80 vahşi kuş görünüyor.

Reddit'te fotoğrafı 'Kaptan arkadaşım gönderdi!' notuyla paylaşan kullanıcı, şahinler için ekonomi sınıfından bilet alındığını belirtti.

İsmi açıklanmayan bir Suudi prensin sipariş ettiği kuşlar, yolcularla birlikte seyahat etti.

İngiliz Daily Mail gazetesi, kuşların Qatar Airways uçağında görüntülendiğini aktarıyor ancak bu bilgi henüz doğrulanmış değil.

Kuşların her biri için 110 dolardan 620 dolara kadar bilet ücreti ödendiği tahmin ediliyor.

Fotoğrafın altına yapılan yorumlardan biri ise hayli ilginç: 'Uçakta first class koltuğunuza kurulduğunuzda yanınızda bir şahin oturuyor olabilir!'

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