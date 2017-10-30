"94 Yıldır Bu Cumhuriyet Bizim"... CUMHURİYET SANATÇILARI SERGİSİ!..

Yakın zamanda beklenmedik bir şekilde kaybettiğimiz Prof. Dr. Nazan Erkmen'in son projesi "94 Yıldır Bu Cumhuriyet Bizim; Cumhuriyet Sanatçıları" sergisiydi.

Bu derin üzüntüyü yaşarken; çok değerli sanatçı dostları "Cumhuriyet" temasının ona çok yakışacağını düşünerek bu serginin değişmeden yapılması için üstün gayret sarfettiler.