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"94 Yıldır Bu Cumhuriyet Bizim"... CUMHURİYET SANATÇILARI SERGİSİ!..

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"94 Yıldır Bu Cumhuriyet Bizim"... CUMHURİYET SANATÇILARI SERGİSİ!..
Yakın zamanda beklenmedik bir şekilde kaybettiğimiz Prof. Dr. Nazan Erkmen'in son projesi "94 Yıldır Bu Cumhuriyet Bizim; Cumhuriyet Sanatçıları" sergisiydi.

Bu derin üzüntüyü yaşarken; çok değerli sanatçı dostları "Cumhuriyet" temasının ona çok yakışacağını düşünerek bu serginin değişmeden yapılması için üstün gayret sarfettiler.

"94 Yıldır Bu Cumhuriyet Bizim; Cumhuriyet Sanatçıları" Sergisi 28 Ekim Cumartesi 18:30'da Maçka Teknik Okulları'nda açılıyor.

Sergide Prof Dr. Nazan Erkmen'in "Cumhuriyet Çocukları" ve Aydın Erkmen "Atatürk Portreleri" Resim Kolleksiyonu yer alacak. Sergiye ayrıca Fevzi Karakoç, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Doğan Arslan, Doğan Arslan ve Serpil Şakar eserleriyle katılıyor..Sergi 4 Kasım'a kadar görülebilir.

 

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