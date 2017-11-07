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"9’u 5 Geçe Ata’ya Saygı Zinciri"... ULU ÖNDER ATATÜRK İÇİN EL ELE!..

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"9’u 5 Geçe Ata’ya Saygı Zinciri"... ULU ÖNDER ATATÜRK İÇİN EL ELE!..
Kadıköylüler 10 Kasım’da Ulu Önder Atatürk için el ele verecek. Kadıköy Belediyesinin organizasyonuyla Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili arasında yaklaşık 6,5 kilometrelik “9’u 5 Geçe Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturulacak.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sonsuzluğa yolculuğunun 79. yılında Kadıköy’de gerçekleştirilecek saygı zinciri ile anılacak.  

2013 yılından beri Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından organize edilen “ATA'ya Saygı Zinciri"nde binlerce kişi Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahil yürüyüş yolunda bir araya gelecek.  

“9’u 5 Geçe Ata’ya Saygı Zinciri”, bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi Fenerbahçe Orduevi’nin önünde başlayacak. 

Binlerce insan bir araya gelerek Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüzleştiği an olan saat 9’u 5 geçe saygı zinciri oluşturacak. Saygı zincirine tekneler de sahil boyunca kıyıya yanaşarak sirenleriyle destek verecek. 

Geçen senelerde binlerce Kadıköylünün katıldığı zincir, “Maltepe Sahili’ne kadar uzamış, 2’li, hatta 3’lü sıralar oluşturulmuştu. Bu yıl daha büyük bir katılımın beklendiği, 10 Kasım Cuma günü saat 08.00’den itibaren oluşturulacak olan “Ata’ya Saygı Zinciri”ne herkes davetli.

TARİH: 10 KASIM CUMA

SAAT: 08:00

YER: Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili Yürüyüş Yolu arası

BASIN İÇİN BULUŞMA NOKTASI: Caddebostan Balıkadamlar Kulübü (Caddebostan

 

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