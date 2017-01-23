ABD'yi Yürüyerek Gezen 'Çıplak Ayak'... ARABANIN ALTINDA CAN VERDİ!..

ABD'de iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratabilmek için ülkeyi boydan boya çıplak ayaklarıyla gezen 33 yaşındaki çevre aktivisti Mark Baumer'a, karayolunun güvenlik şeridinde yürüdüğü sırada otomobil çarptı ve hayatını kaybetti.

Doğal gaz endüstrisinin zararlı faaliyetlerini protesto etmek amacıyla, 101 gündür yürüyüşte olan iklim aktivisti Baumer ABD'nin Florida eyaletinde anayolda ilerleyen bir aracın çarpması sonucu öldü.

2010 yılında iklim mücadelesini göstermek için 81 günde bütün ülkeyi yürüyen Baumer, protestosunu biraz daha ileri götürüp, ‘yalın ayak' tüm ülkeyi dolaşarak farkındalık yaratmayı hedefliyordu.