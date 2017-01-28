  • BIST 83.827
  • Altın 148,113
  • Dolar 3,8623
  • Euro 4,1287
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -7 °C
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..

Açıklıyoruz: BU HEYKELTIRAŞ, BARIŞ MANÇO'NUN GERÇEK YEĞENİ!..

»
Açıklıyoruz: BU HEYKELTIRAŞ, BARIŞ MANÇO'NUN GERÇEK YEĞENİ!..
Haber ‘Amcasının Büstünü Yaptı’ başlığını taşıyor ve haberde Barış Manço’nun bir büstü ile poz veren Emel Vardar adında genç bir hanımın fotoğrafı yer alıyordu..

Haber: Hulusi TUNCA 

 

Benim bildiğim Barış’a ‘amca’ deme hakkına sahip, sadece Savaş Manço’nun çocukları vardı.. Savaş Manço’nun Emel adında bir kızı olduğunu ise bugüne kadar hiç duymamıştm..

Hemen Lale Manço Ahıskalı’yı aradım: Kim bu Emel Vardar?.. Gerçekten yeğen mi? diye sordum..

Sevgili Lale, “Evet Hulusicim, Barış’ın baba bir anne ayrı abisi, yedi sekiz yıl önce rahmetli oldu.. Emel onun kızı.. Sima olarak İnci'ye çok benzer.. Türkiye'de bilinmez ama dünya çapında bir sanatçıdır eserleri New York Metropolitan, Paris Louvre gibi müzelerden kabul görmüştür..’ ön bilgisini verdikten sonra bana da ‘yeğen’ Emel’i araştırmak düştü..

Emel Vardar; 1953 Ankara doğumlu. Sanat eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzeleri Derneği atölyelerinde alan sanatçının çalışmalarında izlediği temel yol resimlerinde olsun heykellerinde olsun hep güzelliği aramak olmuş.

Karmaşık anlatımlar yerine sadeliği ön plana çıkarmayı tercih eden sanatçının heykelleri de uslup birlikteliği ile resimlerinin tamamlayıcısı olmaktadır.

Emel Vardar, heykellerinde değişik malzeme ve farklı teknikler uygulayarak genelde kadın konusunu işlemektedir. Heykelleriyle kadını anlatırken kadın güzelliğinin yalnızca fiziksel bir güzellik olmadığının altını çizen sanatçı, heykellerin de kadının içsel dünyasının zenginliğinin önemini vurgulamaya çalıştığını ve bu güzel duyguların yoğunluğunun da “Kadının Gücü” olduğuna inanmaktadır.

Sanatçı Türkiye’de kişisel sergiler, gurup sergileri, sanat fuarları ve festivaller içinde yer almakla birlikte yurt dışında da Amerika, Avrupa ve Asyada pek çok ülkede uluslararası sanat fuarları, müze sergileri, gurup sergileri ve biennaller içinde yer almaktadır.

İstanbul’da yaşayan sanatçı çalışmalarını Eylül Sanat Galerisi ve Atölyeleri’nde sürdürmektedir.

Uluslararası heykel sanatçısı Emel Vardar, son olarak amcası Barış Manço'nun bronz bir büstünü yaptı. Vardar, Manço'nun büstünü ilk kez İstanbul Sanat Fuarı'nda, sanatseverlerle buluşturdu.. Atatürk büstünü de Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi’ne hediye etti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıvanç Tatlıtuğ... TAKİPCİSİNE NEDEN ATEŞ PÜSKÜRDÜ?..27 Ocak 2017 Cuma 13:51
  • İbrahim Kutluay-Demet Şener... BOŞANMA DAVASI GÖRÜLDÜ!..27 Ocak 2017 Cuma 12:45
  • BU ŞOV DÜNYADA BİR İLK!27 Ocak 2017 Cuma 11:55
  • Sema Apak... SURVİVOR ONUN İÇİN BEYAZ BİR SAYFA MI?27 Ocak 2017 Cuma 10:41
  • Hande Erçel… 4 MİLYON TAKİPÇİYİ ATLAYARAK, ZIPLAYARAK, DANS EDEREK KUTLADI…27 Ocak 2017 Cuma 01:14
  • RIDVAN'IN "EVET"ZİNCİRİ TATLISES'E ULAŞTI... SIRADA KİM VAR?27 Ocak 2017 Cuma 00:02
  • Derya Şen... ACEMİ JÜRİ, İŞ BAŞINDA!..26 Ocak 2017 Perşembe 14:45
  • 'ŞEYTANA UYMA, HAYIR DE!'26 Ocak 2017 Perşembe 11:49
  • Caner Erkin... OĞLUNUN VELAYETİNİ ALMAYA HAZIRLANIYOR!26 Ocak 2017 Perşembe 11:14
  • İlhan İrem... REFERANDUM OYUNU AÇIKLADI!..26 Ocak 2017 Perşembe 10:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti