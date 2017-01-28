Açıklıyoruz: BU HEYKELTIRAŞ, BARIŞ MANÇO'NUN GERÇEK YEĞENİ!..

Haber ‘Amcasının Büstünü Yaptı’ başlığını taşıyor ve haberde Barış Manço’nun bir büstü ile poz veren Emel Vardar adında genç bir hanımın fotoğrafı yer alıyordu..

Haber: Hulusi TUNCA

Benim bildiğim Barış’a ‘amca’ deme hakkına sahip, sadece Savaş Manço’nun çocukları vardı.. Savaş Manço’nun Emel adında bir kızı olduğunu ise bugüne kadar hiç duymamıştm..

Hemen Lale Manço Ahıskalı’yı aradım: Kim bu Emel Vardar?.. Gerçekten yeğen mi? diye sordum..

Sevgili Lale, “Evet Hulusicim, Barış’ın baba bir anne ayrı abisi, yedi sekiz yıl önce rahmetli oldu.. Emel onun kızı.. Sima olarak İnci'ye çok benzer.. Türkiye'de bilinmez ama dünya çapında bir sanatçıdır eserleri New York Metropolitan, Paris Louvre gibi müzelerden kabul görmüştür..’ ön bilgisini verdikten sonra bana da ‘yeğen’ Emel’i araştırmak düştü..

Emel Vardar; 1953 Ankara doğumlu. Sanat eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzeleri Derneği atölyelerinde alan sanatçının çalışmalarında izlediği temel yol resimlerinde olsun heykellerinde olsun hep güzelliği aramak olmuş.

Karmaşık anlatımlar yerine sadeliği ön plana çıkarmayı tercih eden sanatçının heykelleri de uslup birlikteliği ile resimlerinin tamamlayıcısı olmaktadır.

Emel Vardar, heykellerinde değişik malzeme ve farklı teknikler uygulayarak genelde kadın konusunu işlemektedir. Heykelleriyle kadını anlatırken kadın güzelliğinin yalnızca fiziksel bir güzellik olmadığının altını çizen sanatçı, heykellerin de kadının içsel dünyasının zenginliğinin önemini vurgulamaya çalıştığını ve bu güzel duyguların yoğunluğunun da “Kadının Gücü” olduğuna inanmaktadır.

Sanatçı Türkiye’de kişisel sergiler, gurup sergileri, sanat fuarları ve festivaller içinde yer almakla birlikte yurt dışında da Amerika, Avrupa ve Asyada pek çok ülkede uluslararası sanat fuarları, müze sergileri, gurup sergileri ve biennaller içinde yer almaktadır.

İstanbul’da yaşayan sanatçı çalışmalarını Eylül Sanat Galerisi ve Atölyeleri’nde sürdürmektedir.

Uluslararası heykel sanatçısı Emel Vardar, son olarak amcası Barış Manço'nun bronz bir büstünü yaptı. Vardar, Manço'nun büstünü ilk kez İstanbul Sanat Fuarı'nda, sanatseverlerle buluşturdu.. Atatürk büstünü de Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi’ne hediye etti.