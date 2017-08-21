Acun Ilıcalı... YENİ HEDEFİ MEKSİKA REYTİNGLERİ!

Acun Ilıcalı, ortağı olmaya hazırlandığı Meksikalı meslektaşı Ricardo Salinas’ı Türkiye’de ağırlıyor.

İŞBİRLİĞİ YAPACAKLAR

Acun Ilıcalı, şirketi Acun Medya’yla dünya çapında ses getirecek bir işbirliğine soyunuyor. Ilıcalı, Meksika’da televizyon kanalları bulunan ve ülkenin en zengin işadamları arasında yer alan Ricardo Salinas ile ortak olacak. İki televizyoncu, Meksika’da önemli prodüksiyonlara imza atacak.

ÇEŞME’DE AĞIRLADI

Bir süredir Kos adasında tatilde olan Ricardo Salinas, önceki gün Acun Ilıcalı’nın davetlisi olarak ailesiyle birlikte Çeşme’ye geldi.

Azteca adlı dev yatını Ovacık açıklarına demirleten Salinas ve ailesini Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı karşıladı. Ilıcalı ve Subaşı, misafirlerini Before Sunset’te ağırladı.

Acun Ilıcalı, Azteca Media Group’un sahibi Ricardo Salinas’ı dev yatından sürat teknesiyle alarak yemeğe çıkardı.

Acun Ilıcalı, misafirlerini Şeyma Subaşı’yla birlikte karşıladı.