Adem Kılıççı... DOPİNG YAPTIĞI KESİNLEŞTİ!

Survivor'da yarışan boksör Adem Kılıççı ayrıca Uluslararası Boks Federasyonu (AIBA) ve Türkiye Boks Federasyonu’na sevk edildi. Türkiye Boks Federasyonu’nun sporcuya men cezası vermesi bekleniyor.
Bu gelişmenin ardından şu an Survivor'da mücadele eden Adem Kılıççı'nın yarışmadan diskalifiye edilip edilmeyeceği gündeme geldi.
hurriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre; yasaklı madde kullanımının 7 yıl önce olması nedeniyle Adem Kılıççı diskalifiye edilmeyecek.
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