Adem Kılıççı... DOPİNG YAPTIĞI KESİNLEŞTİ!

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’na katılan Türk boksör Adem Kılıççı’ya yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle ceza vererek derecesini iptal etti.

Survivor'da yarışan boksör Adem Kılıççı ayrıca Uluslararası Boks Federasyonu (AIBA) ve Türkiye Boks Federasyonu’na sevk edildi. Türkiye Boks Federasyonu’nun sporcuya men cezası vermesi bekleniyor.

Bu gelişmenin ardından şu an Survivor'da mücadele eden Adem Kılıççı'nın yarışmadan diskalifiye edilip edilmeyeceği gündeme geldi.

hurriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre; yasaklı madde kullanımının 7 yıl önce olması nedeniyle Adem Kılıççı diskalifiye edilmeyecek.