  • BIST 86.533
  • Altın 146,218
  • Dolar 3,7706
  • Euro 4,0579
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -3 °C
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..

Adem Kılıççı... DOPİNG YAPTIĞI KESİNLEŞTİ!

»
Adem Kılıççı... DOPİNG YAPTIĞI KESİNLEŞTİ!
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’na katılan Türk boksör Adem Kılıççı’ya yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle ceza vererek derecesini iptal etti.

Survivor'da yarışan boksör Adem Kılıççı ayrıca Uluslararası Boks Federasyonu (AIBA) ve Türkiye Boks Federasyonu’na sevk edildi. Türkiye Boks Federasyonu’nun sporcuya men cezası vermesi bekleniyor.

Bu gelişmenin ardından şu an Survivor'da mücadele eden Adem Kılıççı'nın yarışmadan diskalifiye edilip edilmeyeceği gündeme geldi.

hurriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre; yasaklı madde kullanımının 7 yıl önce olması nedeniyle  Adem Kılıççı diskalifiye edilmeyecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Jelena Karleusa… BEŞİKTAŞ’IN SEKSİ YENGESİ ÖYLE BİR VİDEO PAYLAŞTI Kİ...23 Ocak 2017 Pazartesi 16:06
  • Caner Erkin... SOYADI TEPKİSİ!22 Ocak 2017 Pazar 13:15
  • İlhan Cavcav... EFSANE BAŞKAN HAYATINI KAYBETTİ!22 Ocak 2017 Pazar 12:30
  • Arda Turan... MEDYANIN YENİ İLGİ ODAĞI!20 Ocak 2017 Cuma 22:15
  • 2016'DA TÜRKİYE GÜNDEMİNE DAMGA VURAN SPOR OLAYLARI!19 Ocak 2017 Perşembe 12:45
  • Hande Yener... "ALL STAR 2017" DE ŞEHİT AİLELERİ İÇİN "OMUZ OMUZA"!..13 Ocak 2017 Cuma 11:40
  • Aslıhan Doğan... EX SEVGİLİYE SÜRPRİZ HAMLE!11 Ocak 2017 Çarşamba 13:45
  • Emre Belözoğlu... "DEVLETİMİZ VE ATATÜRK ÜZERİNDE BİRLEŞELİM"!..11 Ocak 2017 Çarşamba 12:15
  • Şok karar... LİG TV TARİH OLUYOR!..10 Ocak 2017 Salı 19:20
  • Burcu Esmersoy… SPOR GİYİM MARKASININ YÜZÜ OLDU…05 Ocak 2017 Perşembe 16:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti