Adı Efsane... KANAL D'DE BAŞLIYOR!

Erdal Beşikçioğlu ve Gökçe Bahadır'ın başrollerini paylaştığı Kanal D'nin heyecanla beklenen dizisi 'Adı Efsane' 28 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de 1. bölümüyle ekranlarda....

Eski milli basketbolcu Tarık Aksoy, kendi hırsı ve yanlışları yüzünden önce kariyerini ardından karısını kaybeder. En son çocuklarının velayeti de alınır elinden…

Kızları Melis ve Zeynep, teyzeleri Seçil ile yaşamaktadır. Tarık, çocuklarının velayetini alabilmek için hayatını düzene sokmak zorunda olduğunu anlar ve bir lisede, koç olarak işe başlar. Ancak ortada bir takım yoktur.

Tarık’ın, gençleri ikna edip, kısa bir süre içinde onları sahaya sürmesi gerekmektedir. Seçil’in, kızlarla birlikte Londra’ya yerleşeceğini son anda öğrenen Tarık, çocuklarının yurt dışına gitmelerini engelleyemezse, onları tamamen kaybedecektir…