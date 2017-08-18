Adriana Lima... TÜRKİYE'YE GELDİ METİN HARA'YI ALIP GİTTİ!..

Bir süre önce İstanbul'a geldiği öğrenilen Lima sevgilisi Hara ile birlikte Türk Hava Yolları'nın İstanbul-New York seferini yapan uçağıyla ABD'ye gitti.

Dünyaca ünlü Victoria Secret modeli Adriana Lima bu kez ABDye bir süredir birlikte olduğu yazar Metin Hara ile birlikte gitti.

REKLAM İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Yazar Metin Hara ile ilişki yaşadığı haberleriyle gündeme gelen ünlü model Adriana Lima 3 gün önce tekrar ABDden Türkiyeye geldi. Adriana Lima daha önceki gelişinde ABDye yalnız dönünce birlikteliğinin reklam olduğu gündeme gelmişti.

BU KEZ GÖZLERDEN UZAK KALMAYI TERCİH ETTİLER

Bu kez beraber THYye ait bir uçakla İstanbuldan New Yorka giden Lima ve Hara çifti gözlerden uzak kalmak için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar gidiş terminali yerine Genel Havacılık terminalini kullanmayı tercih etti.

BİR BUÇUK SAATTEN FAZLA BEKLEDİLER

Lima ve Hara, Genel Havacılık terminalinin özel VİP salonunda uçağın 45 dakika gecikmeye girmesi üzerine bir buçuk saatten fazla beklediler. Bu süre içinde Lima ve Hara'nın sohbet ettikleri ve samimi pozlar verdikleri gözlendi.

Adrina Lima ve Metin Hara çifti 13.30da kalkması gereken ancak gecikme nedeniyle 14.15'te kalkan uçaklarına Genel Havacılık terminalinden TGSye ait özel bir VİP minibüsü ile geldiler. Burada 5 kişilik TGS personeliyle apronda uçağa alınarak ABD'ye uçtular.





