Afra Saracoglu...HIRSINI KUM TORBASI YUMRUKLAYARAK ÇIKARDI!

Yapımcılığını TAFF’ın üstlendiği, 2017’nin genç jenerasyona armağanı ‘Kötü Çocuk’ filminin ‘Kayla’sı Afra Saraçoğlu boksör oldu.

Yıllardır görmediği babasının ortaya çıkmasıyla hayatı altüst olan bir genç kızı canlandıran Afra Saraçoğlu, çekimlerde senaryo gereği kum torbası yumrukladı.

Film, kendisini doğduğu gün terkeden babasının (Sarp Akkaya) ortaya çıkmasıyla hayatı değişen Kayla(Afra Saraçoğlu)’nın “Kötü Çocuk” Meriç (Tolga Sarıtaş) ile tanıştığı gün başlayan macera ve aşk dolu hikayesini anlatıyor.

Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı filmde, baba karakterini Sarp Akkaya canlandırırken Kayla’nın annesini ise Tülin Özen oynuyor.

Yapımcılığını TAFF’ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda, aynı zamanda ‘Kötü Çocuk’ kitabını da senaryolaştıran Yağız Alp Akaydın oturuyor! Kötü Çocuk sadece sinemalarda.