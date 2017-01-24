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Afra Saraçoğlu... MENAJERİNDEN DAVA ŞOKU...

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Afra Saraçoğlu... MENAJERİNDEN DAVA ŞOKU...
ÖZCAN Deniz ve Nurgül Yeşilçay ile birlikte "İkimizin Yerine" adlı filmde oynayan Afra Saraçoğlu'na, Antalya’da faaliyet gösteren Esline Ajans sahibi Esra Fişekçioğlu Maeyer, 53 bin TL’lik tazminat davası açtı.

ÖZCAN Deniz ve Nurgül Yeşilçay ile birlikte "İkimizin Yerine" adlı filmde oynayan 19 yaşındaki Afra Saraçoğlu'na,  Antalya’da faaliyet gösteren Esline Ajans sahibi Esra Fişekçioğlu Maeyer, 53 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Afra Saraçoğlu'nun ailesi ile birlikte 14 yaşında ajansına geldiğini, 20 Haziran 2012 tarihinde yaptığı sözleşme ile 5 yıl süreli fotomodellik ve mankenlik anlaşması yaptığını belirten Esra Fişekçioğlu Maeyer, "Afra Saraçoğlu yanımda mankenlik ve fotomodelliği öğrendi. Üzerinde emeğim çok.

Ajansımı ve beni aradan çıkartarak modellik, fotomodellik,  dizi veya sinema oyunculuğu yapamaz. Yaptığı takdirde komisyon ödemesi yapmak zorunda.

Ödeme yapmadığı için avukatım aracılığıyla 53 bin TL tutarında tazminat davası açtım. Sözleşmede Afra Saraçoğlu’nun annesi Lütfiye Saraçoğlu’nun imzası, ’velisi’ adı altında bulunuyor" dedi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’ne açılan davanın ilk duruşması önümüzdeki günlerde görülecek.

SERENAY SARIKAYA İLE DE DAVALIK

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile de sözleşme şartlarına uymadığı, yaptığı işlerden komisyon ödemeği gerekçesiyle 2015 yılında mahkemelik olan Esra Fişekçioğlu Maeyer, ajansı ile sözleşmesi olmasına rağmen sözleşme şartlarını yerine getirmeyen manken ve modeller karşısında hakkını mahkeme yolu ile arayacağını kaydetti.

Sarıkaya ile mahkemesinin sürdüğünü anlatan Maeyer, "2007 yılında sözleşmesini annesi ile birlikte imzaladı.

O günden sonra bizzat kendim onu yetiştirdim, manken yaptım. Miss Europa Junior Güzellik Yarışması’na katılması için kendi bağlantılarımı devreye soktum.

Oradan dereceyle döndü. Esline Ajans sayesinde ismini ve kendisini tanıdılar. Buraya geldiğinde mankenlik nedir bilmiyordu.

Güzellik yarışmasına gönderdim, klip, dizi ve reklam filmlerinde oynamasını sağladım. Ben olmasam Serenay Sarıkaya diye birisi olmayacaktı" diye açıklama yapmıştı.

Kaynak: hurriyet.com tr
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