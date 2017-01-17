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Ahmet Hakan... MEHMET ALİ BİRAND'A VEFA!

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Ahmet Hakan... MEHMET ALİ BİRAND'A VEFA!
Merhum gazeteci Mehmet Ali Birand ölümünün 4.yılında Ahmet Hakan’la Kanal D Ana Haber’de anıldı.

Birand’ın da taşıdığı Kanal D Ana Haber bayrağını taşımaktan keyif duyduğunu söyleyen Ahmet Hakan bugünkü Ahmet Hakan’la Kanal D Ana Haber’in son bölümünü usta gazeteciye ayırdı.

Sözlerine “Bugün Mehmet Ali Birand’ın ölüm yıldönümü” diyerek başlayan Ahmet Hakan, “Ahmet Hakan’la Kanal D haberin  sonunda bir ustayı Mehmet Ali Birand’ı rahmetle anacağız.

Mehmet Ali Birand "gazetecilik tutkusu" dediğimiz o büyük tutkunun yürüyen temsilcisiydi. Sorulması gereken soruyu sorardı. Hiç bir zaman kendisini bir davaya, bir gruba, bir ideolojiye, bir partiye, bir yaklaşıma ait hissetmedi.

Aidiyetsizlerdendi. Tek bir aidiyeti vardı: gazetecilik. Yaşama da en az mesleğine bağlı olduğu kadar bağlıydı. Kendisini dünya vatandaşı olarak görürdü. Yerel hayhuylardan sonuna kadar uzak dururdu.

Bu yaklaşım nedeniyledir ki Türkiye'nin tartışmasız en büyük uluslararası gazetecisi olmayı başarabildi. Geçmişteki büyük başarılarının hiçbirini kimsenin gözüne sokmadı.  Hep yeni başarıların peşinden koştu.

Belki de bu yüzden hep genç kaldı... Ölümünün hepimize zamansızmış gibi gelmesi işte bundandır. Vefatının 4. yılında Mehmet Ali Birand’ı rahmetle anıyorum. Onun da taşıdığı Kanal D haber bayrağını taşımaktan keyif duyuyorum.” dedi. 

AHMET HAKAN’DAN KATİLİN 6 FARKI

Usta gazeteci ve televizyoncu Ahmet Hakan, bu akşam yayınlanan Ahmet Hakan’la Kanal D Ana Haber bülteninde Reina katliamcısı ile Deaş Militanları arasındaki altı farkı Madde Madde köşesinde ekrana getirdi.

İşte katilin 6 farkı:

  • Teröristin sigara içerken görüntüleri var. Oysa Deaş, sigaraya kökten karşı ve sigara içenleri cezalandırıyor.
  • Deaş militanları, ya çatışarak ya da üstlerinde bombaları patlatarak intihar ediyorlar. Oysa bu katil, katliamdan sonra kaçtı.
  • Deaş militanları pek iz bırakmıyor. Ancak bu katil, iz üstüne iz bıraktı.
  • Çok iyi eğitimli olduğu anlaşılan katilin hücre evinden iki silah çıktı. Oysa Deaş militanlarının ağır silahlarla donatıldığı biliniyor.
  • Evli olduğu bilinen militan, Deaş'ın çok sert kurallarına rağmen iki kadınla aynı evi paylaşmış… Bu da ilginç bir nokta.
  • Katliama giderken taksi parası bile olmayan teröristin evinde 197 bin dolar çıktı. Oysa Deaş militanları para için eylem yapmıyorlar.
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