Ahmet Hakan... MEHMET ALİ BİRAND'A VEFA!

Merhum gazeteci Mehmet Ali Birand ölümünün 4.yılında Ahmet Hakan’la Kanal D Ana Haber’de anıldı.

Birand’ın da taşıdığı Kanal D Ana Haber bayrağını taşımaktan keyif duyduğunu söyleyen Ahmet Hakan bugünkü Ahmet Hakan’la Kanal D Ana Haber’in son bölümünü usta gazeteciye ayırdı.

Sözlerine “Bugün Mehmet Ali Birand’ın ölüm yıldönümü” diyerek başlayan Ahmet Hakan, “Ahmet Hakan’la Kanal D haberin sonunda bir ustayı Mehmet Ali Birand’ı rahmetle anacağız.

Mehmet Ali Birand "gazetecilik tutkusu" dediğimiz o büyük tutkunun yürüyen temsilcisiydi. Sorulması gereken soruyu sorardı. Hiç bir zaman kendisini bir davaya, bir gruba, bir ideolojiye, bir partiye, bir yaklaşıma ait hissetmedi.

Aidiyetsizlerdendi. Tek bir aidiyeti vardı: gazetecilik. Yaşama da en az mesleğine bağlı olduğu kadar bağlıydı. Kendisini dünya vatandaşı olarak görürdü. Yerel hayhuylardan sonuna kadar uzak dururdu.

Bu yaklaşım nedeniyledir ki Türkiye'nin tartışmasız en büyük uluslararası gazetecisi olmayı başarabildi. Geçmişteki büyük başarılarının hiçbirini kimsenin gözüne sokmadı. Hep yeni başarıların peşinden koştu.

Belki de bu yüzden hep genç kaldı... Ölümünün hepimize zamansızmış gibi gelmesi işte bundandır. Vefatının 4. yılında Mehmet Ali Birand’ı rahmetle anıyorum. Onun da taşıdığı Kanal D haber bayrağını taşımaktan keyif duyuyorum.” dedi.

AHMET HAKAN’DAN KATİLİN 6 FARKI

Usta gazeteci ve televizyoncu Ahmet Hakan, bu akşam yayınlanan Ahmet Hakan’la Kanal D Ana Haber bülteninde Reina katliamcısı ile Deaş Militanları arasındaki altı farkı Madde Madde köşesinde ekrana getirdi.

İşte katilin 6 farkı: