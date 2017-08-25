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Ahmet Hakan... YEĞENİ İLE BİRLİKTE OLAN MURAT BAŞOĞLU'NA 5 ÖNERİ!..

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Ahmet Hakan... YEĞENİ İLE BİRLİKTE OLAN MURAT BAŞOĞLU'NA 5 ÖNERİ!..
Murat Başoğlu'nun karısını aldattığı kadının öz yeğeni Burcu Başoğlu çıkması gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ünlü sunucuya 5 öneride bulundu.

Türkiye'nin gündemi öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile yasak aşk yaşayan ünlü sunucu Murat Başoğlu...  

Hürriyet yazarı  Ahmet Hakan da büyük tepki çeken olayı köşesine taşıyarak, ünlü sunucuya bir takım önerilerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazıda  Murat Başoğlu ile ilgili haberlere yayın yasağı getirilmesi çağrısında bulunan  Hürriyet yazarı, bugünkü yazısında da "insanlıktan istifa et" diyerekı ünlü sunucuya 5 öneride bulundu.

İşte  Ahmet Hakan'ın yazısındaki ilgili kısım;

1. Bir an önce insanlıktan istifa et.

2. Kafayı bir daha asla çıkarma.

3. Çatlayan ar damarını yapıştıracak bir yol bul.

4. İnsan içine pek çıkma.

5. Rezil olmayı başar.

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