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Ahmet Kural - Sıla... AŞKIN İLK FOTOĞRAFI!..

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Ahmet Kural - Sıla... AŞKIN İLK FOTOĞRAFI!..
Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları yönünde haberler çıkan oyuncu Ahmet Kural ve şarkıcı Sıla'nın fotoğrafı ortaya çıktı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen  Ahmet Kural ve  Sıla aşkının ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Kural, aşk haberlerini doğrularken  Sıla cephesinden ses çıkmadı.

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; yakışıklı oyuncu  Ahmet Kural ile sesiyle herkesi büyüleyen  Sıla'nın aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Kural, iddialar doğru diyerek aşk yaşadıklarını itiraf etti.

AŞKIN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ahmet Kural,  Sıla ile ilişki yaşadığını doğrulamasının ardından ikilinin fotoğrafı ortaya çıktı.

İşte o fotoğraf;

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