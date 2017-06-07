Ahmet Kural - Sıla... AŞKIN İLK FOTOĞRAFI!..

Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları yönünde haberler çıkan oyuncu Ahmet Kural ve şarkıcı Sıla'nın fotoğrafı ortaya çıktı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen Ahmet Kural ve Sıla aşkının ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Kural, aşk haberlerini doğrularken Sıla cephesinden ses çıkmadı.

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; yakışıklı oyuncu Ahmet Kural ile sesiyle herkesi büyüleyen Sıla'nın aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Kural, iddialar doğru diyerek aşk yaşadıklarını itiraf etti.

AŞKIN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ahmet Kural, Sıla ile ilişki yaşadığını doğrulamasının ardından ikilinin fotoğrafı ortaya çıktı.

İşte o fotoğraf;

