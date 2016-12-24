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Ahmet Selçuk İlkan… 40. SANAT YILINI BERABER YÜRÜDÜĞÜ SANATÇI DOSTLARIYLA KUTLADI
Ahmet Selçuk İlkan… 40. SANAT YILINI BERABER YÜRÜDÜĞÜ SANATÇI DOSTLARIYLA KUTLADI
Ahmet Selçuk İlkan “40 Yıl 40 Ses 40 Nefes” adlı albümle taçlandırdığı sanat hayatındaki 40’ıncı yılını Fulya Sanat’ta Poll Production organizasyonuyla kutladı.
24 Aralık 2016 Cumartesi 15:30
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