Ahmet Selçuk İlkan... ÖLÜMSÜZ ŞARKILARIN EFSANE ŞAİRİNE MUHTEŞEM KUTLAMA!

Ahmet Selçuk İlkan “40 Yıl 40 Ses 40 Nefes” adlı albümle taçlandırdığı sanat hayatındaki 40’ıncı yılını Fulya Sanat’ta Poll Production organizasyonuyla kutladı.

Şair-söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan, sanat hayatının 40’ıncı yılını dev bir organizasyonla kutladı.

İŞTE AHMET SELÇUK İLKAN'IN GECESİNDEN GÖRÜNTÜLER;

‘Ahmet Selçuk Unutulmayan Şarkılar’ albümünde yer alan Cengiz Kurdoğlu, Ümit Besen, Coşkun Sabah, Muazzez Ersoy gibi ünlü isimlerin katıldığı gecede duygusal anlar yaşayan İlkan, “Bir yanımda şiirimi ilk besteleyen adam Selami Şahin, diğer yanımda beni sahneye çıkaran ilk isim Halit Kıvanç var. Bu gece 40 yıllık sanat hayatımın özeti gibi” diye konuştu. Şahin ise, “ ‘Bana aşk, mutluluk, duygu şiirleri yaz. Acı, ölüm olmasın’ dedim ve mükemmel şarkılar çıktı” dedi.

İlkan, Halit Kıvanç’ın (90) elini öptü. 40 yıl önceki ilk anonsu yapan Kıvanç, “40 yıl önce cebimdeki kağıda ismini yazmıştım unutmayayım diye ve 40 yıl sonra yine bana nasip oldu. Nice 40 yıllara” dedi.

Poll Production etiketi ile piyasaya çıkan 'Ahmet Selçuk Unutulmayan Şarkılar' albümüne yorumları ile renk katan müziğin dev isimleri, İlkan'ı bu özel gecede yalnız bırakmadı.

Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Selami Şahin, Coşkun Sabah, Muazzez Ersoy, Yıldız Tilbe, Hakan Altun, Zara, Serkan Kaya, Linet, Kıraç, Kutsi, İntizar, Tan Taşçı, Seksendört, Halil Sezai, Koray Avcı ve Yeşim Salkım klasikleşmiş Ahmet Selçuk İlkan eserlerini bu özel konserde yorumladılar.

Konser öncesi basının sorularını yanıtlayan Ahmet Selçuk İlkan, 'Bu kadar değerli isimlerin bu gecede benim için bir araya gelmesi beni çok onure etti. Şu an bir yanımda şiirimi ilk besteleyen adam Selami Şahin, diğer yanımda şiir okumak için beni ilk sahneye çıkaran isim Halit Kıvanç var. Bu gece 40 yılı aşkın sanat hayatımı anlamlandıran bir gece oldu adeta’ dedi.

Kıraç ise, 'Günümüz şarkılarında sözler çok anlamsızlaştı. Oysa Ahmet Selçuk İlkan şiirlerinde mana vardır. Günümüz söz yazarlarının da Ahmet ağabeye danışıp şarkılarını bu şekilde yazmaları gerektiği kanaatindeyim. Zira Ahmet Selçuk İlkan çok büyük şairdir' dedi.

Saba Tümer, Vatan Şaşmaz, Ayşe Egesoy ve Halit Kıvanç'ın sunumunu yaptığı gecede geçmişten bugüne en güzel Ahmet Selçuk İlkan şarkıları hep bir ağızdan söylendi.

Sanatla geçen 40 yılın taçlandığı özel gecede, sanatseverler İlkan'ı ve şarkılarını uzun süre ayakta alkışladı.