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Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik… KİM KARDASHİAN’IN KARDEŞİYLE ARALARINDA NELER OLUYOR?

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Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik… KİM KARDASHİAN’IN KARDEŞİYLE ARALARINDA NELER OLUYOR?
Ne olduysa o partide oldu!.. Anjelik kızımız ile Broody Jenner biraraya geldiler ve gece boyunca sarılması, romantizmi ve öpücüğü bol bir gece geçirdiler…

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın ABD'de okuyan kızı Anjelik, önceki akşam Miami'de katıldığı bir partide Kim Kardashian'ın üvey kardeşi Broody Jenner ile bir araya geldi. 

Kişi başı bin 500 dolar ödeyerek katılınan partide ünlü aktör ve modelle dans edip eğlenen Anjelik, Jenner'ın kendisi aracılığıyla Türkiye'deki hayranlarına sevgiler gönderdiğini dile getirdi..

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Broody Jenner’in annesi Amerika’nın olay kadınlarından biri olan Linda Thompson… Thomson adını efsane şarkıcı Elvis Presley’in sevgilisi olarak duyurmuştu… Babası ise ondan daha sansasyonel… Baba Bruce jenner geçtiğimiz günlerde geçirdiği bir operasyonla, erkeklikten kadınlığa geçmişti… Bruce Jenner, aynı zamanda Kim Kardashian’ın da üvey babasıydı ama Kim’in annesinden 2 kız evladı daha vardı…

Aslında o gün ünlü DJ Vinny Vinsane’nin doğum günüydü ve yüksek sosyete partilerinin düzenlendiği gençlerin uğrak mekânı salt7’nin organizatörlerinden olan Jeanne; o gece daha önce hiç karşılaşmamış olan güzel Anjelik ile aktör-DJ Broody Jenner’i de davet etmişti bu VİP partiye…

İşte ne olduysa o partide oldu!.. Anjelik kızımız ile Broody Jenner biraraya geldiler ve gece boyunca sarılması, romantizmi ve öpücüğü bol bir gece geçirdiler…

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Şimdi ise bu haberlerin yayılmasından sonra gözler Alanya-Bodrum-Brüksel ve İstanbul dörtgeninde hayatını devam ettiren anne Ahu Tuğba’ya çevrilecek… Bakalım Tuğba kızının bu eğlencesi ve ateşi bol gecesine nasıl bir tepki verecek?

 

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