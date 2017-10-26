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Ahududu... BU SEZONDA DA, TİYATROSEVERLERİ BİR ARAYA GETİRİYOR!..

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Ahududu... BU SEZONDA DA, TİYATROSEVERLERİ BİR ARAYA GETİRİYOR!..
Tiyatrokare’nin geçen yıl sahneye koyduğu, büyük ilgi gören komedisi Dünya “Ahududu” ikinci sezonunda da tüm yurtta tiyatroseverlerden büyük ilgi görüyor.

Kara komedinin en iyi örneklerinden sayılan “Ahududu”,insanları huzura kavuşturmak, yalnızlıklarından kurtarmak için farklı bir formül arayışında olan iki  kadının ve bu kadınların çevresindeki çılgın kişilerin öyküsünü anlatıyor.

“Arsenic and Old Lace”  adıyla dünyanın en çok oynanan komedilerinden biri olan Carry Grant’ın  meşhur filmi “Ahududu”, Türkiye’de de Vasfi Rıza Zobu, Suna Pekuysal, Ani İpekkaya, Nisa Serezli, Cem Davran gibi ustalar tarafından oynanmıştı. Oyunun yeni versiyonunu Nedim Saban uyarladı ve sahneye koydu.

İstanbul ve Ankara’da uzun bir tiyatro kariyerinin ardından, sekiz yıl aradan sonra tiyatroya dönen  Melek Baykal ile 55 yıldır kesintisiz tiyatro yaparak yıllara meydan okuyan duayen Suna Keskin bu oyunda iki kız kardeşi canlandırıyorlar. Oyunun diğer rollerinde Cem Güler, Halim Ercan, Dicle Alkan, Birol Engeler, Özgür Yetkinoğlu ve Bülent Seyran var. Nedim Saban da bu oyunda, deli tiplemesiyle yıllar sonra, tiyatronun perde arkasından perde önüne geçiyor. 

 “AHUDUDU” OYUNU :

02 KASIM PERŞEMBE      SAAT:20:30     BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  SANAT MERKEZİ- SAMSUN

07 KASIM SALI                    SAAT:20.30     ATAKÖY YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ (0212 661 38 94-95)

08 KASIM ÇARŞAMBA     SAAT:20.30     TRUMP KÜLTÜR MERKEZİ İSTANBUL (0212 216 00 55)

11 KASIM CUMARTESİ    SAAT:20.30     KADIKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ İSTANBUL

03 ARALIK PAZAR             SAAT:19.00     KADIKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ İSTANBUL

09 ARALIK CUMARTESİ    SAAT:20.30     KOZZY KÜLTÜR MERKEZİ İSTANBUL (0216 658 00 15)

15 ARALIK CUMA              SAAT:20.30     TRUMP KÜLTÜR MERKEZİ İSTANBUL (0212 216 00 55)

16 ARALIK CUMARTESİ    SAAT:20.30     KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

17 OCAK    ÇARŞAMBA     SAAT:20.30    ATAKÖY YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ (0212 661 38 94-95) 18 OCAK   PERŞEMBE       SAAT:20.30    TRUMP KÜLTÜR MERKEZİ İSTANBUL (0212 216 00 55)

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