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Ahududu... KARA KOMEDİ, TİYATRO SEVERLERLE BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR!..

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Ahududu... KARA KOMEDİ, TİYATRO SEVERLERLE BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR!..
Tiyatrokare’nin geçen yıl sahneye koyduğu, büyük ilgi gören komedisi Dünya “Ahududu” ikinci sezonunda da tüm yurtta tiyatroseverlerden büyük ilgi görüyor.

Kara komedinin en iyi örneklerinden sayılan “Ahududu”,insanları huzura kavuşturmak, yalnızlıklarından kurtarmak için farklı bir formül arayışında olan iki  kadının ve bu kadınların çevresindeki çılgın kişilerin öyküsünü anlatıyor.

“Arsenic and Old Lace”  adıyla dünyanın en çok oynanan komedilerinden biri olan Carry Grant’ın  meşhur filmi “Ahududu”, Türkiye’de de Vasfi Rıza Zobu, Suna Pekuysal, Ani İpekkaya, Nisa Serezli, Cem Davran gibi ustalar tarafından oynanmıştı. Oyunun yeni versiyonunu Nedim Saban uyarladı ve sahneye koydu.

İstanbul ve Ankara’da uzun bir tiyatro kariyerinin ardından, sekiz yıl aradan sonra tiyatroya dönen  Melek Baykal ile 55 yıldır kesintisiz tiyatro yaparak yıllara meydan okuyan duayen Suna Keskin bu oyunda iki kız kardeşi canlandırıyorlar. Oyunun diğer rollerinde Cem Güler, Halim Ercan, Dicle Alkan, Birol Engeler, Özgür Yetkinoğlu ve Bülent Seyran var. Nedim Saban da bu oyunda, deli tiplemesiyle yıllar sonra, tiyatronun perde arkasından perde önüne geçiyor. 

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