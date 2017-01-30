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Ahududu… KULİSTE KOLTUK DEĞNEĞİ, SAHNEDE KOŞAR ADIM!...

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Ahududu… KULİSTE KOLTUK DEĞNEĞİ, SAHNEDE KOŞAR ADIM!...
Melek Baykal, seyircileri için tatlı sürprizler gerçekleştirmeye devam ediyor. Kuliste koltuk değnekleriyle, sahnede koşar adımlarla yürüyen Melek Baykal, seyircilere Ahududu ikramı yaparak, neşeli zamanlar geçirtiyor.

Tiyatrokare’nin 25. yılı için özel olarak hazırladığı “Ahududu” adlı komedi kapalı gişe devam ediyor.

 HIZ KESMEDEN AHUDUDU İKRAMINA DEVAM

Geçtiğimiz hafta oyunda küçük bir kaza geçirerek bacağında kas yırtılması oluşan, ancak fizyoterapi seanslarına giderek oyuna hiç ara vermeden devam eden Melek Baykal, oyunun seyircileri için tatlı sürprizler gerçekleştirmeye devam ediyor. 

Kuliste koltuk değnekleriyle, sahnede koşar adımlarla yürüyen Melek Baykal, sadece oyun karakterlerine değil, seyircilere de Ahududu ikramı yaparak, neşeli zamanlar geçirtiyor.

 

Dünyada en çok sahnelenen oyunlardan olan, Joseph Kesselring’in “Arsenic and Old Lace” adlı eseri, “Ahududu” adıyla usta tiyatrocu Nedim Saban tarafından sahneye taşındı.

Kara komedinin en iyi örneklerinden sayılan “Ahududu”, insanları huzura kavuşturmak, yalnızlıklarından kurtarmak için farklı bir formül arayışında olan iki kadının ve bu kadınların çevresindeki çılgın kişilerin öyküsünü anlatıyor.

Oyundaki Ahududu kadınlarını Suna Keskin ve Melek Baykal oynuyor.

 

Melek Baykal’ın sekiz yıl sonra tekrar sahneye döndüğü oyunun diğer rollerinde Cem Güler, Halim Ercan, Dicle Alkan, Birol Engeler, Özgür Yetkin ve Bülent Seyran var. Nedim Saban da bu oyunda, deli tiplemesiyle yıllar sonra, tiyatronun perde arkasından perde önüne dönüyor.

 

Ahududu Şubat ayında Profilo Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Kenter Tiyatrosu gibi farklı salonlarda oynamaya devam edecek. Oyun, sevgililer gününde 14 Şubat’ta Ankara seyircisiyle Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde buluşacak.

 

Oyun Takvimi:

4 Şubat 21.00/ Profilo Kültür Merkezi 

5 Şubat 16.00 Profilo Kültür Merkezi

10 Şubat 20.30 Kozyatağı Kültür Merkezi 

12 Şubat 15.30 Kenter Tiyatrosu 

14 Şubat Ankara Cüneyt Gökçer Sahnesi

19 Şubat 18.00 Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 

25 Şubat 21.00 Profilo Kültür Merkezi

26 Şubat 15.30 Kenter Tiyatrosu

4 Mart 20.30 Profilo Kültür Merkezi

7 Mart 20.30 Caddebostan Kültür Merkezi 

12 Mart 15.30 Kenter Tiyatrosu

 

 

 

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