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Ajda Pekkan... MAHKEMEYE MEVCUTLU GELDİ, İFADE VERDİ!

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Ajda Pekkan... MAHKEMEYE MEVCUTLU GELDİ, İFADE VERDİ!
Ajda Pekkan, Tarabya’daki eski villası hakkında açılan davada ifade vermek üzere mahkemeye zorla getirildi.

Süper star Ajda Pekkan, eski sevgilisi Ahmet Mavitan'ın 1978'de hediye ettiği Tarabya'daki boğaz manzaralı 900 metrekarelik arsaya villa yaptırdı.

Ajda Pekkan'ın daha sonra sattığı villada, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası'na aykırı inşai düzenlemeler yapıldığı belirlenince koruma kurulu tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Savcılık ilk önce Pekkan hakkında villayı 17 Eylül 2009'da sattığı, bu sebeple sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verse de daha sonra yapılan itiraz sonucunda Pekkan'ın yapılan usulsüz inşaatta sorumluluğu olduğuna karar verildi ve Pekkan hakkında da iddianame hazırlandı.

AJDA PEKKAN DÖRT DURUŞMAYA KATILMAYINCA

Vatan’da yer alan habere göre Pekkan'ın yapılan 4 duruşmaya da katılmaması sonrası, dün yapılan duruşmaya zorla getirilmesine karar verilmişti.

Ajda Pekkan, dün avukatı ile duruşmaya katılarak ifade verdi. Duruşma salonunda 30 dakika kalan Pekkan, suçlamaları reddederek, “Yapının 2009 yılı öncesindeki malikiyim. Tadilatın yapılması için bir firma ile anlaştım.

Daha sonra da bu yapıyı sattım. Yapı içerisinde hiç oturmadım. İddianamedeki söz konusu işlemleri ben yaptırmadım. Benden sonraki malikler yaptırmıştır. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Duruşma Nisan ayına ertelendi.

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