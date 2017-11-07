  • BIST 113.943
  • Altın 158,510
  • Dolar 3,8610
  • Euro 4,4666
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
  • Stella Maxwell... ÜSTSÜZ POZLARIYLA NEFESLERİ KESTİ!..
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • Stella Maxwell... ÜSTSÜZ POZLARIYLA NEFESLERİ KESTİ!..
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!

Ajda Pekkan... MUFTAKDA KALÇALARIYLA 20'LİK KIZLARA TAŞ ÇIKARTTI!..

»
Ajda Pekkan... MUFTAKDA KALÇALARIYLA 20'LİK KIZLARA TAŞ ÇIKARTTI!..
Süperstar Ajda Pekkan, mutfak pozuyla görenlerin ağzını açık bıraktı. 71 yaşındaki ünlü popçunun kalçalarının kusursuz görünümü sosyal medyada günün konusu oldu.

Süperstar  Ajda Pekkan, ilerleyen yaşına rağmen fit vücuduyla yerleşmiş kanılara meydan okumaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNÜN KONUSU OLDU

Son olarak  Instagram hesabından mutfakta yemek yaparken çekilen fotoğrafını paylaşan 71 yaşındaki Süperstar'ın özellikle kalçalarının kusursuz görünümü sosyal medyada günün konusu oldu.

"YEMEK DE YAPARIM KARİYER DE"

Ünlü popçu fotoğrafını  Instagram hesabından "Yemek de yaparım, kariyer de... Ajda'nın mutfağı" notuyla paylaştı. Paylaşım 1 saatte 30 bin beğeni aldı.

İşte  Ajda Pekkan'ın binlerce beğeni alan  Instagram paylaşımı:

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özcan Deniz... SETİNDE DOKTOR BEKLİYOR!..06 Kasım 2017 Pazartesi 18:30
  • Coşkun Göğen... "TECAVÜZCÜ" DEN ŞAŞIRTAN CİNSELLİK İTİRAFI!..06 Kasım 2017 Pazartesi 18:00
  • Yılmaz Erdoğan... 50. YAŞ KUTLAMASINDA EŞİ YOKTU!06 Kasım 2017 Pazartesi 12:30
  • Deniz Seki... KARDEŞİNİ EVLENDİRDİ!06 Kasım 2017 Pazartesi 12:16
  • Nesrin Cavadzade... ŞARAP KADEHİYLE MAHALLE TURU!..06 Kasım 2017 Pazartesi 12:15
  • Saadet Işıl Aksoy... ANNE KIZIN SİİRT MUTFAĞI KEYFİ!..06 Kasım 2017 Pazartesi 12:00
  • TRT'nin Acı Kaybı... DERYA KAYA, KALBİNE YENİK DÜŞTÜ!06 Kasım 2017 Pazartesi 11:15
  • Burcu Esmersoy... "AYLIK PARFÜM HARCAMAM 10 BİN TL"!..06 Kasım 2017 Pazartesi 10:00
  • Gülben Ergen... ESKİ EŞİNİN ASİSTANI İTİRAF ETTİ!05 Kasım 2017 Pazar 17:58
  • Deniz Seki... ARADIĞI HUZURU KUTSAL TOPRAKLARDA BULDU!05 Kasım 2017 Pazar 13:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti