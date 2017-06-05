‘AKŞAMCI NİHAT’.. ‘SABAHÇI NİHAT’A KARŞI

Televizyonum bozulmuş; ses var görüntü yok.. Ben de maksat evin içinde bi ses olsun diye dinliyorum.. Show’da Ali Sunal’ın Güldür Güldür’ü var ya..

O diye dinliyorum.. Hani seyircinin anlamsız sorularına komik cevaplar veren komik bi futbol hocası var ya.. O bölüm diye dinliyorum..

Birden görüntü geliyor! Ana! Bu bildiğimiz Nihat Hatipoğlu’nun iftar öncesi Sultanahmet Meydanı’ndan yaptığı canlı yayın.. Seyircinin soruları, kelimesi kelimesine aynen şöyle:

-(20’lik türbanlı bi güzel): Türbanın üstüne gözlük takmak günah mıdır hocam?

-(15’lik bi delikanlı): Babamın patronu yabancı bi adam.. Babamın aldığı maaş helal midir hocam?

-(30’luk bi kadın) Kravat takmak günah mıdır hocam?.. Yani bizim takmamız..

-(8-10’luk bi delikanlı) Hocam; top oynarken ezan başlar ve biz de durmaz devam edersek günaha girer miyiz?

-(5’lik bi kız çocuğu): Annemizi babamızı üzersek günaha girer miyiz hocam?

-(25’lik görme engelli bir hanım): Hocam; bazen sokakta yolumuzu şaşırıyoruz. Birini durdurup adres soruyoruz.

Adam görme engelli olduğumuzu anlayınca hemen kolumuzu oramızı buramızı tutmaya başlıyor.. Bu günahkarlara dur diyecek bir merci yok mu hocam?

-(20’lik delikanlı): Kız arkadaş edinmek günah mıdır?

-(60’lk türbanlı teyze): Kardeşimle küsüm onunla barışmadan hacca gidersem kabul olur mu?

-(70’lik teyze): Seni seyrederken namazımı kılıyorum, kabul olur mu hocam?

-(16‘lık delikanlı): Babam kızıyor ama yine de küpe takıyorum. Günah mı?

RAMAZAN TOPU: Sevgili Ali Sunal; hakemli skeç için dışarıdan metin yazdırıyorsan verdiğin paraya yazık.. İzle Hatipoğlu’nu.. Kendi programındakilerden daha komik sorular duymazsan ben; işi bilmiyorum..

İLKAY'I KORKUTAN NİHAT'IN 'BİİİİP'İ..

‘Sabahların Nihat’ına Ramazan vız geldi.. Allah kabul etsin oruçlu olmasına karşın her zamankinden daha çok aktif daha çok çılgın daha çok tepkili..

Normaldir, Nihat’tır diyorum.. Bi başlıyor:

-Kardişiiim; beni konuşturmayın, hapsanelerin durumunu bilmeyen mi BİPPPP.. Anlattırmayın şimdi bana BİPPPPP de olup bitenleri.. Dün duydum; mahkumun biri BİİİPPPPP…

Artık bu programı; İlkay Buharalı’ya bakıp bakıp gülmek için izliyorum. Nihat konuşmaya başlayınca Allah aşkına İlkay’ın yüz ifadelerine bir bakın; gözler yalan söylemez aynen şöyle diyor:

-Allah’ım ‘bip’çi arkadaş inşallah zamanında bip’ler..

-Bi biiip kaçarsa yandık..

-Allah razı olsun bip’lemiyi çıkaranlardan..

-Ayy inşallah İ nokta Melih Bey şu an bizi izlemiyordur?..

-Ay ay ay… Ohhh neyse bip tam zamanında geldi..

RAMAZAN TOPU 1: Bu programda en yüksek ücreti İlkay kızımız almalı.. Çünkü her sabah, ömründen ömür gidiyor..

RAMAZAN TOPU 2: Programın öteki kızına da bir çift lafım olacak.. Bir konuya sinirlenip de ortaya konuşurken ‘Baba yaa..’, ‘Ağbii bu nedir yaa..’ gibi konuşmalar senin gibi cici bir kıza hiç yakışmıyor bilesin dedim.

2 KERE 5 NE EDER FOX TV MUHABİRİ?

Şu sıralar pazar yerlerine muhabir göndermek pek revaçta.. Fox TV ama inanın hangi program hatırlayamadım..

Sehpanın üzerindeki gazetenin kenarına not almıştım.. Gazete atılınca.. Ama önemli olan aklımda kalan bölüm:

Muhabir (erkek 25’li yaşlarda): Domates ne kadar?

Pazarcı (erkek aynı yaşlarda): 2 TL

Muhabir: 5 kg’ı ne ediyor?

Pazarcı: 2 kere 5.. 10 TL abi..

Muhabir: Hımm.. Eee.. Evet doğru..

Muhabirimiz Ali Mektebi’nden mi? Ama Ali Mektebi mezunları ile bu delikanlıdan bilgilidir bence..

RAMAZAN TOPU: Ali Mektebi; okuma yazma bilmeden askere giden erlerin eğitim görüp okuma yazma öğrendikleri ‘kurs’lara verilen isimdi.. Hala var mı bilmiyorum.. Ama Fox’un bu oğlanını mutlaka göndermeli..

ŞEVKAT YERİMDAR ; Recep İvedik’in çakması olabilir mi?.. Sordum sadece..

KEŞKE; çocuk kalsaydık.. O zamanlar aşklar daha kolaymış (‘Kalbimdeki Deniz’ dizisinden/ Fox TV)

13 ŞEHİT verdiğimiz bir gecede.. ‘Dursun Çavuş’ adlı yerli komedi filmini ekrana getirmek; Show TV’ye ne kazandırdı pek merak ediyorum.

GÜZEL HİLAL’I KİM TİR TİR TİTRETTİ?

‘Vatanım Sensin’ dizisinde 'Hilal' karakterine hayat veren Miray Daner, setlere 7 yaşında adım atmış.. İlk dizisi ‘Bez Bebek’, ilk sinema filmi ise ‘Dersimiz Atatürk’..

Bu ilk filminde ‘Vatanım Sensin’de babasını oynayan Halit Ergenç’i bir anda karşısında Atatürk kıyafetleri ve makyajı içinde görünce tit tir titremiş:

"11 yaşındaydım.. Atatürk’ü Halit Ağabey canlandırıyordu. Onu ilk gördüğümde, kendisine Atatürk makyajı yapılmıştı. Mustafa Kemal’in karşısında duruyordum. Nefesim kesilmişti, kalbim pır pır atıyor, yaprak gibi titriyordum.

Çocuk yüreğimde Ata’mın karşısında olmaktan duyduğum gururu tarif edemem. Üstelik Sabiha Gökçen’in çocukluğunu canlandırıyor olmak çok heyecan vericiydi.."

RAMAZAN TOPU: Aaahh ah; keşke.. Keşke.. Şöyle bir gözükse de birilerini TİTRETSE..

HAFTANIN GAFI SEREN’DEN

Duymayan Kalmasın’da Cengiz Semercioğlu ile Seren Serengil’in konukları; Emir Ersoy’du.. KubaRock albümünün tanıtımı için gelmişti Emir.. Seren; özellikle sinema çıkışlı sanatçıların bu albümde yorumladığı her şarkıyı büyük bir keyifle dinledi, ‘Bundan sonra arabamda Cem Yılmaz’ı dinleyeceğim hiç aklıma gelmezdi’ falan dedi..

O sırada Cengiz; ‘Metin Abi nasıl, n’apıyor’ diye Emir’e sorunca;

Seren: Metin Abi kim?

Cengiz: Metin Ersoy..

Seren: Konumuzla ilgisi ne?..

Dış Ses Hulusi: Ohaaaaaaa!

Cengiz: Emir’nin babası..

Seren: Aaaaa! O zaman babalarımız mutlaka tanışıyordur..

Emre: Sanırım..

Ya bırakın mini minnacık bir yerel TV kanalını.. Star gibi ulusal bir kanalda program yapıyorsun.. Çok iddialısın.. Canlı yayındasın.. Ve gelen konuğunun kimliği hakkında en küçük bir bilgin, fikrin yok.

RAMAZAN TOPU: Mübarek Ramazanda ağzımı bozdurdun bana! Sevgili Cengiz; iş sana düşüyor, Program öncesi partnerini birazcık bilgilendirirsen bi daha böyle gaflar yapmaz..

BU DA BANA GELSİN!

RAMAZAN TOPU: Ama sen de patla artık.. Acıktım vallahi..