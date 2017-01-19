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Aleyna Tilki... BUNALIMA MI GİRDİ?

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Aleyna Tilki... BUNALIMA MI GİRDİ?
16 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, şöhretin yükü altında ezildiği iddia edildi. Liseli genç şarkıcı, şöhret olduktan sonra sosyal medyada bazı kesimlerin hedefi haline geldi.

Aleyna Tilki gündemden düşmek bilmiyor. Henüz 16 yaşında sahneye çıktığı için ağır eleştirilere maruz kalan, bu yüzden anne ve babasının savcılığa ifade verdiği ileri sürülen Aleyna Tilki’nin başı sosyal medya takipçileriyle dertte. ‘aleynatilkiofficial’ adlı Instagram hesabında 672 bin takipçisi bulunan genç şarkıcı, takipçilerinin yazdığı hakaret ve küfür içerikli paylaşımlardan dolayı bunalıma girdiği iddia ediliyor.

‘ARTIK OKUMUYORUM”

Tilki’nin bazı takipçileri hakkında ailesinin de desteğini alarak hukuki çerçevede işlem başlattığı ve bu kişiler hakkında şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Genç şarkıcı, kendisine sosyal medya aracılığıyla hakaret eden şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bizzat açıkladı.

Aleyna Tilki şöyle konuştu: “Bazen öyle hakaretler oluyor ki anlatılamaz. Ancak hukuki yollarla çözülebilecek boyuttalar. Bu hakaretler bazen çok kötü hissettiriyor. Artık okumuyorum. Annem takip edip uyarıyor”….

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