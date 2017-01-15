Ali Küçükbalçık... KİBARİYE'SİZ EĞLENCE!

Ünlü şarkıcı Kibariye’nin (56) 18 yıllık eşi Ali Küçükbalçık (36) önceki akşam iki genç kadınla bir gece kulübündeydi.
Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun ikilisini dinlemeye gelen Ali Küçükbalçık ve arkadaşları, mekan içinde muhabirlerin olduğunu öğrenince panikledi.
Ali Küçükbalçık, görevlileri oturduğu masa etrafına dizerek görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Başarılı olamayınca sinirlenen Küçükbalık, mekan görevlileriyle tartıştı.
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