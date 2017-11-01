Alican Albayrak - İlayda Çevik... DİZİ SETİNDE TANIŞTILAR, AŞIK OLDULAR!..

Fox'ta yayınlanan “Savaşçı” dizisinin başarılı oyuncusu Alican Albayrak, dizinin setinde tanıştığı oyuncu arkadaşı İlayda Çevik ile yeni bir aşka yelken açtı.

Alican Albayrak, canlandırdığı Kılıç Timi’ndeki Teğmen Murat Gündoğdu karakteriyle dikkatleri üzerine çekerken, güzel oyuncu İlayda Çevik ise konuk oyuncu olduğu dizide teröristler tarafından alıkonulan Türkmen kızı Gülayşe ile seyircilerin karşısına çıkmıştı.

Dizi setinde başlayan arkadaşlık şimdilerde ise yerini aşka bıraktı. İkilinin sosyal medyadaki fotoğraf paylaşımlarının altına fanları tarafından birbirlerine çok yakıştıklarına dair birçok yorum yağdı.