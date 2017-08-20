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Alişan... ÇOK KONUŞULAN BAKIŞI İÇİN NE DEDİ?

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Alişan... ÇOK KONUŞULAN BAKIŞI İÇİN NE DEDİ?
Alişan, yemek yediği sırada yanlarına gelen dilenciye 5 lira verdi. . Bu esnada yüzündeki ifade dikkat çekmişti. Alişan'dan ise açıklama gecikmedi.

Tutumlu kişiliğiyle tanınan Alişan, nişanlısı Eda Erol'la birlikte yemek yediği sırada yanlarına gelen dilenciye 5 lira verdi. Bu esnada yüzündeki ifade dikkat çekmişti. Bu bakış sosyal medyada dilden dile dolaştı.

Ancak bu bakış sosyal medyada alay konusu oldu. Alişan'dan ise açıklama gecikmedi.

İŞTE ALİŞAN'IN AÇIKLAMASI
Bu haber bir Instagram hesabından da paylaşıldı. Bu paylaşımı gören Alişan şu açıklamayı yaptı: O fotoğrafın çekildiği yer benim Teşvikiye'deki kendi kafem. Ve 4 yıldır ben de, babam da böyle teyzeler veya ihtiyacı olanlara veriyoruz elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz.

Fotoğrafın çekildiği günde bu teyze yanımıza geldiğinde karnın aç mı teyze diye sordum ilk önce... Bana verdiği cevabı dinlerken çekilen onlarca poza yapacağınız "5 lira verdi ve bu durumdan hiç hoşnut kalmadı" haberine en uygun surat ifadesini bulmanız ve sayfanıza yayınlayıp hatta gazete de bile haber yapıp bana hakaret ve aşagılayıcı yorumlar almanız belki size göre bir haber ve başarısıdı.

Ama bana göre bu hiç hoş bir haber değil!!! Ama eğer hoşunuza gidiyorsa yapılan hakaretler canınız sağolsun... Ben tabii ki mükemmel bir insan değilim ve hiç bir zaman da böyle bir şey demedim.. Hepimiz insanız kusurlarımız da yanlışlarımız da var...'

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