ALLAH BABA; EMRAH’A KAMERA STOP DEMEDİ!

Abisinin, baldızının oğlunun babası olmasından şüphelenen Emrah; sonunda abisinin su bardağındaki son damla ile minik delikanlının iki tel saçını laboratuvara götürüp DNA testi yapılmasını ister.. Sonuç birkaç gün sonra posta ile eline ulaşır.. Heyecanla zarfı açar bakar:

Abisi; yüzde 99 ihtimalle delikanlının babasıdır..

Emrah’ın fal taşı gibi açılan gözleri.. Titreyen dudakları.. Alnına biriken boncuk boncuk terleri.. ‘Metin; abimin oğluymuş..’ der..

Kamera STOP der.. Dizi devam eder gider..

Yıllar önce;

Acıların Çocuğu olarak nam salan Emrah’ın her zaman mazlum ve mazlumun yanında bir karakter olduğu düşünülürdü.

Ta ki; genç bir hanım çocuğunun Emrah'tan olduğunu iddia ederek televizyon haberlerine çıkana kadar..

Sonra başladı mahkemeler.. Dava yıllarca sürdü gitti..

Emrah son ana kadar Tayfun'u reddetti; DNA testi yapıldığında yüzde 99.9 babası olduğu ihtimali bilimsel olarak açıklandığında..

Büyük bir olasılıkla Emrah; yazımızın başında anlattığımız gibi bir hal almıştı.. Ve o gün ne yazık ki; ‘Tayfun benim oğlummuş’ demedi belki de dedi öyle ya yanında değildik ki..

Ama Kamera STOP demedi! Hayat devam etti..

YILIN KAMERAMANI: Hiç sağınıza solunuza bakmayın, Yılın Kameramanı ödülü sahibini çoktan buldu.. Mobese Kameralar..

İBO: İDO’YU YAPARKEN, ACISINI FAZLA KAÇIRMIŞIM.. Kanalların sabah şekerleri arasında bana sorarsanız en samimisi Star’ın Duymayan Kalmasın’ı..

Programın başlama saati her ne kadar öğlen 12’ye alınmış olsa da programa hala ‘Günaydıııııınnnnn’ diye başlayan Seren Serengil’in gaflarını önce göğsünde yumuşatıp sonra başarıyla ceza sahasına girip kaleci ile karşı karşıya kalan Cengiz Semercioğlu, sevimli tavırlarıyla gollerini sıralamaya devam ediyor..

Programa İdo’yu davet edip, sonra da ‘oğlun burada’ deyip İbrahim Tatlıses’i telefonla canlı yayına bağlamak.. Neredeyse programın büyük bir bölümünü İbrahim Tatlıses söyleşisi haline getiren Seren-Cengiz; gerçekten başarılı bir işe imzalarını attılar..

Seren : İbrahim Bey, bu İdo’nun boyu neredeyse iki metre oldu.. Nasıl oldu bu iş?

İbo : Yaparken İsot’unu fazla kaçırmışım demek ki..

Cengiz : Bütün Türkiye minik kızınızın Atatürk’ün ardından ağlayan klibini konuşuyor..

İbo : Sorma.. Ne demişler biliyor musun, ‘Kızına Atatürk’ü öğreten İbo, Muhammed’i de öğretti mi acaba?..’

Seren : Bir talk show yapmanız için önerilen 12 milyon lirayı elinizin tersiyle ittiğiniz doğru mu?

İbo : Doğru valla.. Ama benim parayla işim olmaz..

Seren : Tüh keşke alıp bize verseydiniz…

AH DEDE VAH DEDE! Kulakları çınlasın sevgili Engin Evin’in ‘Ah Dede Vah Dede’ diye bir şarkısı vardı, bir de yine sevgili Erdem Alkın’ın ‘Pamuk Dede’si.. Vallahi bu iki dede bir araya gelse, Melike’nin dedesi kadar olamaz..

Melike mi kim?.. Zuhal’in peze.. pardon lezzetli bi evlendirme programı var ya.. Oradaki ‘soğuk lale çiçeği’ Azeri Ali’ye görücü gelen Melike.. Bembeyaz tenli, akça pakça, etine buduna, sarışın mı sarışın, dudaklar bal kırmızısı mı kırmızısı bir tazecik.. Oğlancık sordu:

-Okuyor musunuz, çalışıyor musunuz yoksa ev kızı mısınız?

El cevap;

-Ne okuyorum ne çalışıyorum öööyle evde oturu oturuveriyorum..

-Neden çalışmıyorsunuz?

-Dedem çalışmamı asla istemiyor..

Oğlancık kesin içinden şöyle diyor: ‘Ulan dedeye bak; torunu okutmuyor ama gözü kapalı peze.. pardon lazzettli programa gönderiyor..

Sonuç mu? Paravan açıldı ve oğlan kızı beğenmedi..

BİZİM CAN AKBEL’İMİZ VARDI: Ki onun sayesinde gün boyu neler olduğu günün sol gelişmeleri gece yarısı ekrana gelir ve bizim de her şeyden haberimiz olurdu.. Nurlar içinde uyusun Can Baba.. Gece yarısı haberleri çoktan bitti..

Bir süredir Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok; Son Durak ile ekran geliyor atv’de ve her geçen gün biraz daha tiryakilik yaratıyor.. Her ne kadar siyasi görüşlerimiz aynı olmasa da, bu Melih Bey’i izleyip dinlememe engel değil.. Ben asıl; taklitleri ne zaman çıkacak diye merak ediyorum..

ATV, REKLAMDAN KÖŞEYİ DÖNDÜ : Kızımla ‘Aşk ve Mavi’yi izliyorduk. Reklamlar girdi..

-Baba çay bitmiş, kalkıp yenisini demleyeyim..

-Kızım sen yatsana artık yarın üniversite sınavın yok mu?

-Beş dakkada hallederim babacım..

Kızım mutfağa gitti.. Elimdeki derginin sayfalarını çevirmeye başladım ben de.. Ara sıra başımı kaldırıp televizyona bakıyorum: Reklamlar..

-Derginin son sayfasına gelmiştim ki kızımın sesiyle doğruldum.. Bir elinde bir bardak çay.. Öteki elinde diploması..

-Vay be dedim bu kadar mı zaman geçti?..

Elbette ki abarttım ama sanırım atv; Cuma gecesi aldığı reklamlarla sadece Aşk ve Mavi değil, yeni yayın döneminde yayınladığı ve yayınlayacağı tüm dizilerin masrafını çıkartmıştır..

Sevgili Yüksel Aytuğ; bana söylemezler, inanmazsan sen sor reklam servisine..

BACAKLARINI TOPLA; ya da kaykılma.. Toplu taşıma araçlarında özellikle erkeklerin yayılıp oturmaları ne zamandır şikayet konusuydu.. Şükürler olsun ki artık bu magandalara karşı önlemler alınacak cezalar gelecekmiş.

Geç bile kaldılar AMK.. yani Ah Mirim Kurtulduk! Aynı oturma adabı inşallah Zuhal Topal’ın programındaki birkaç magandaya da uyguilanır inşallah.. Yani program yeni yayın döneminde devam edebilirse..