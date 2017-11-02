  • BIST 114.185
  • Altın 156,416
  • Dolar 3,8134
  • Euro 4,4427
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!

Almeda Abazi Sayışman... "SİYAH İNCİ" SETİNE BASKIN!..

»
Almeda Abazi Sayışman... "SİYAH İNCİ" SETİNE BASKIN!..
Tolgahan Sayışman ile Hande Erçel, Star TV’deki ‘Siyah İnci’de iki sevgiliyi oynuyor.

Hande Erçel ve Tolgahan'ın öpüşme sahneleri sosyal medyayı hareketlendirdi. Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi’yi takipçileri “Öpüşme tehlikeli, dikkat et” diye sürekli uyardı.

BİR TEPSİ BAKLAVAYLA KONTROL

Takipçileri içine kurt düşürünce Almeda, sete gitmeye karar verdi. Mesajlara cevap vermeyen Almeda Abazi önceki akşam dizinin Yeniköy’deki setine baskın yaptı.

Bir tepsi baklava alıp çekimlerin yapıldığı mekana gitti.

Eşi ile Hande Erçel’in 2 saat süren yakınlaşma sahnesini yönetmenin yanına oturup izledi.

Almeda Abazi'den Siyah İnci setine baskın

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hande Ataizi... EVLİLİK PROGRAMINA RTÜK'TEN EN AĞIR CEZA!..01 Kasım 2017 Çarşamba 12:45
  • Bizim Hikaye... FİLİZ KARDEŞLERİNİ ANNESİNDEN KORUYABİLECEK Mİ?01 Kasım 2017 Çarşamba 11:17
  • Silk Way Star... TARİHİ İPEK YOLU ÜLKELERİ YARIŞIYOR!..01 Kasım 2017 Çarşamba 09:30
  • Işın Karaca... 'KIZIMI BANKAMATİK OLARAK GÖRMEYE BAŞLADI!'31 Ekim 2017 Salı 17:08
  • Esra Erol'da... BENİ PAVYONA SATTI!31 Ekim 2017 Salı 16:59
  • Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz... SULAR ISINIYOR!31 Ekim 2017 Salı 16:18
  • Güldür Güldür Show... KAHKAHALAR HİÇ DURMUYOR!31 Ekim 2017 Salı 14:00
  • Seven Ne Yapmaz... KADER AĞLARINI ÖRÜYOR!31 Ekim 2017 Salı 12:00
  • "Laf Bende Kalmasın"... MAGAZİNLE İLGİSİ OLMAYANLARIN YAPTIĞI BİR MAGAZİN PROGRAMI DAHA!..31 Ekim 2017 Salı 10:00
  • Kadın... BAHAR YAŞADIĞI ŞOKU ATLATABİLECEK Mİ?30 Ekim 2017 Pazartesi 14:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti