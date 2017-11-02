Almeda Abazi Sayışman... "SİYAH İNCİ" SETİNE BASKIN!..

Hande Erçel ve Tolgahan'ın öpüşme sahneleri sosyal medyayı hareketlendirdi. Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi’yi takipçileri “Öpüşme tehlikeli, dikkat et” diye sürekli uyardı.
BİR TEPSİ BAKLAVAYLA KONTROL
Takipçileri içine kurt düşürünce Almeda, sete gitmeye karar verdi. Mesajlara cevap vermeyen Almeda Abazi önceki akşam dizinin Yeniköy’deki setine baskın yaptı.
Bir tepsi baklava alıp çekimlerin yapıldığı mekana gitti.
Eşi ile Hande Erçel’in 2 saat süren yakınlaşma sahnesini yönetmenin yanına oturup izledi.
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