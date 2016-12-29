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Alper Kul... RENGARENK VE SIRADIŞI!..

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Alper Kul... RENGARENK VE SIRADIŞI!..
Mehmet Turgut ile “Haberim Yokmuş Gibi Çek”in yeni bölümü, Youtube üzerinden yayın yapan Allianz Motto Müzik kanalında 29 Aralık Perşembe akşamı yayına giriyor.

Alper Kul’un konuk olduğu yeni bölümünde renkli sahneler yaşandı. Balerin Elif Korkmaz ve balet Oliver Spence renkli toz boyalar ve dans eşliğinde Turgut'un stüdyosunu altını üstüne getirdi.

İnternet üzerinden yayınlanan “Haberim Yokmuş Gibi Çek”; üçüncü bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Mehmet Turgut’un konuklarının fotoğraf çektiği programın bu bölümüne konuk olan sevilen oyuncu Alper Kul, Turgut’tan fotoğraf çekmenin inceliklerini öğrenmek için kolları sıvadı.

Alper Kul, fotoğraf sanatının en dikkat gerektiren konularından birini öğrenirken balerin Elif Korkmaz ve balet Oliver Spence de renkli toz boyaları eşliğinde dans ederek ikiliye renkli anlar yaşattılar. 

Mehmet Turgut ile “Haberim Yokmuş Gibi Çek”, Alper Kul ve Elif Korkmaz ile Oliver Spence’in konuk olduğu yeni bölümüyle; 29 Aralık 2016, Perşembe akşamı Allianz Mottto Müzik kanalında yayına giriyor. “Haberim Yokmuş Gibi Çek”le ilgili bilgileri twitter.com/mehmeturgut ve youtube.com/MottoMuzik sayfalarından takip edebilirsiniz.  

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