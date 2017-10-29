Anne... “TOKYO INTERNATIONAL DRAMA FESTIVAL”İNDEN BÜYÜK ÖDÜL!

Star TV’nin geçen sezon yayınlanan reyting rekortmeni dizisi Anne’ye Tokyo Uluslararası Drama Festivali’nden özel ödül.

Yönetmenliğini Merve Girgin Aytekin’in üstlendiği MEDYapım-MF Yapım ortak yapımı olan ve başrollerini Vahide Perçin, Cansu Dere, küçük oyuncu Beren Gökyıldız ve Gonca Vuslateri’nin paylaştığı “Anne” dizisi Tokyo Uluslararası Drama Festivali, “Yabancı Dizi” kategorisinde özel ödüle layık görüldü.

26 Ekim 2017 Perşembe günü, Tokyo ’da gerçekleştirilen ödül töreninde Anne dizisinin ödülünü yapımcı Fatih Aksoy ve Faruk Bayhan aldı.

Törende ve sonrasında Anne dizisine ve yapımcılar Fatih Aksoy ile Faruk Bayhan’a Japon basını büyük ilgi gösterdi.