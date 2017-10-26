Antalya Film Festivali... "GASTRONOMİ" BÖLÜMÜYLE SİNEMA İLE MUTFAĞI BULUŞTURUYOR!..

54. Uluslararası Antalya Film Festivali “Gastronomi Bölümü” nde sinema ile mutfağı buluşturuyor,

Gastronomi filmlerinin gösteriminin ardından; dört ünlü şef bu filmlerden ilham alarak hazırladıkları tadım menüsünü katılımcılara sunuyor. Eyüp Kemal Sevinç, Mehmet Akdağ, Pelin Bozkurt Bilgiç ve Selin Kutucular gibi birbirinden ünlü şeflerin kendine özgü lezzetleriyle renklenen, Antalyalıların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte Türk ve Antalya mutfağı da dünyaya tanıtılıyor.

Gastronomi Bölümü kapsamında geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluşan “The Turkish Way” (Türk Mutfağına Övgü) “Ant on a Shrimp” (Noma Tokyo’da) “The Wasted!” (İsraf) filmlerinin ardından Şef Eyüp Kemal Sevinç, Türkiye’nin en ünlü restoranlarından “7 Mehmet” in sahibi Mehmet Akdağ ve Şef Pelin Bozkurt Bilgiç, hazırladıkları menülerle Antalyalılara lezzetli saatler yaşattı.