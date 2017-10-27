"Antalya Film Forum”... ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU!..

Uluslararası Antalya Film Festivali’nin Avrupa’daki en önemli endüstri etkinliklerinden biri haline gelen “Antalya Film Forum” un kazananları belli oldu.

54. Uluslar arası Film Festivali’nde 500’e yakın dünya ve Türk sinema endüstrisinin ustalarını bir araya getiren “Antalya Film Forum” da ödüller sahiplerini buldu.

26 Ekim’de Antalya Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Menderes Türel “Antalya’yı dünya sinema endüstrisinin merkezlerinden birisi haline getirmek ve festivalimizi dünyanın en önemli festivallerinden biri yapmak için, uluslararası alandaki en önemli markamız olan “Antalya Film Forum” bu yıl da dünya ve Türk sinema endüstrisinin ustalarını bir araya getirdi.

En büyük maddi desteği verdiğimiz Forum, festivalimizin dünyaya açılan en önemli pencerelerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Avrupa’daki en önemli endüstri etkinliklerinden biri haline gelen ve geçtigimiz 3 yıl içerisinde dünya prömiyerlerini saygın festivallerde yapan pek çok projeye destek olan “ Antalya Film Forum” bu yıl 500’e yakın alanında uzman uluslararası sinema profesyonelini, Türkiye’deki sinema profesyonelleriyle bulusturdu. Bir çok iş ortaklığına imza atıldı.” dedi.

48 projenin yarıştığı Forum’un direktörü Zeynep Atakan ödül töreninde yaptığı konuşmada “Çok heyecanlıyım. 4. Yılın bittiğine inanamıyorum.

Günlerin nasıl geçtiğine inanamıyorum. Daha yapacak çok işimiz var. Çok güzel bir süreçyi, gelen her proje çok güzeldi” dedi.

İşte Forum’un kazanları:

1) Kısa Film Work in Progress Plat. (Özel Ödül)

Kısa Film MOJO FX Post Prodüksiyon Ödülü

Ödülü Veren: Zeynep Atakan

Sonsuz

Yönetmen: Murat Çetinkaya

Yapımcı: Dilek Aydın, Erkal Taşkın

2) Kısa Film Work in Progress Plat. (Özel Ödül)

Karga7 Post Prodüksiyon ve Renklendirme Ödülü

Ödülü Veren: İpek Tugay

Sana İnanmıyorum Ama Yer Çekimi Var

Yönetmen: Umut Subaşı

Yapımcı: Cemre Erül

3) Kısa Film Work in Progress Platformu

Kısa Film Work in Progress Platform Ödülü

Ödülü Veren / Sahneye Davet: Anne Parent, Danny

Edgar Lennon

Hit Me Baby

Yönetmen: Semih Gülen

Yapımcı: Ozan Yoleri

4) Yapımcısını Arayan Projeler Platformu

RTNT Yapım Danışmanlığı Ödülü

Ödülü Veren / Sahneye Davet: Servan Güney

Beyaz Ekmek

Yönetmen/Yapımcı: Murat Eroğlu

5) Yapımcısını Arayan Projeler Platformu

Yapımcısını Arayan Projeler Platformu

Mansiyon Ödülü

Ödülü Veren / Sahneye Davet: Cat Villiers, Mira

Staleva, Rudolf Biermann

Vefa

Senarist: Zeliha Doğan, Simru Hazal Civan

6) Yapımcısını Arayan Projeler Platformu (2 Ödül)

Yapımcısını Arayan Projeler Platformu Ödülü

Ödülü Veren / Sahneye Davet: Cat Villiers, Mira

Staleva, Rudolf Biermann

Madam X

Yönetmen: Elsa Ginoux

Dönmez

Senarist: Tuğçe Aydın

60 Gün

Senarist: İsmail Doruk

7) Antalya Film Destek Fonu

Antalya Film Destek Fonu Ödülü

Ödülü Veren / Sahneye Davet: Tevfik Başer, Nurcan

Güzel, Andaç Haznedaroğlu, Burak Göral

Av

Senarist: Emre Akay, Deniz Cuylan

Yönetmen: Emre Akay

Yapımcı: Tolga Topçu, Diloy Gülün, Emre Akay

8) Belgesel Pitching Platformu (2 Ödül)

Belgesel Pitching Platformu Ödülü

Ödülü Veren / Sahneye Davet: Sevdije Kastrati, Tue

Steen Müller

12 Yıl Sonra

Yönetmen: Tayfur Aydın

Yapımcı: Mevlüt Akkaya

Mimaroğlu

Yönetmen: Serdar Kökçeoğlu

Yapımcı: Esin Uslu, Dilek

Aydın

9) Kurmaca Pitching Platformu (Özel Ödül)

Villa Kult Kültürel Rezidans Ödülü

Ödülü Veren / Sahneye Davet: Nehir Tuna

Küçük Şeyler

Yönetmen: Kıvanç Sezer

Yapımcı: Soner Alper

10) Kurmaca Pitcing Platformu (Özel Ödül)

TRT Proje Geliştirme Ödülü

Ödülü Veren / Sahneye Davet: TRT TV Dairesi Başkan

Yardımcısı Cemil Yavuz

AF

Yönetmen/Yapımcı: Cem Özay

11) Kurmaca Pitching Platformu (2 Ödül)

Kurmaca Pitching Platformu Ödülü

Ödülü Veren / Sahneye Davet: Raymond Van der Kaij,

Nikos Moustakas

Bir Nefes Daha

Yönetmen: Nisan Dağ

Yapımcı: Müge Özen,

Jessica Caldwell

Mülksüzler

Yönetmen: Halit Eke

Yapımcı: Ziya Cemre

Kutluay

12) Work in Progress Platformu (Özel Ödül)

Chantier Films Pazarlama ve Dağıtım Ödülü

Ödülü Veren / Sahneye Davet: İzlem Genç

Kardeşler

Yönetmen: Ömür Atay

Yapımcı: Funda Ödemiş

13) Work in Progress Platformu (Özel Ödül)

MOJO FX Post Prodüksiyon Ödülü

Ödülü Veren: Zeynep Atakan

Borç

Yönetmen - Yapımcı : Vuslat Saraçoğlu

14) Work in Progress Platformu

Work in Progress Platformu Mansiyon Ödülü

Ödülü Veren / Sahneye Davet: Cedomir Kolar/

Stefan Kitanov

Son Çıkış

Yönetmen: Ramin Matin

Yapımcı: Oğuz Kaynak, Emine Yıldırım

15) Work in Progress Platformu

Work in Progress Platformu Ödülü

Ödülü Veren / Sahneye Davet: Cedomir Kolar /

Stefan Kitanov

Güven

Yönetmen: Sefa Öztürk Çolak

Yapımcı: Serkan Acar, Dilek Aydın