"Antalya Film Forum”... ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU!..

54. Uluslar arası Film Festivali’nde 500’e yakın dünya ve Türk sinema endüstrisinin ustalarını bir araya getiren “Antalya Film Forum” da ödüller sahiplerini buldu.
26 Ekim’de Antalya Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Menderes Türel “Antalya’yı dünya sinema endüstrisinin merkezlerinden birisi haline getirmek ve festivalimizi dünyanın en önemli festivallerinden biri yapmak için, uluslararası alandaki en önemli markamız olan “Antalya Film Forum” bu yıl da dünya ve Türk sinema endüstrisinin ustalarını bir araya getirdi.
En büyük maddi desteği verdiğimiz Forum, festivalimizin dünyaya açılan en önemli pencerelerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Avrupa’daki en önemli endüstri etkinliklerinden biri haline gelen ve geçtigimiz 3 yıl içerisinde dünya prömiyerlerini saygın festivallerde yapan pek çok projeye destek olan “ Antalya Film Forum” bu yıl 500’e yakın alanında uzman uluslararası sinema profesyonelini, Türkiye’deki sinema profesyonelleriyle bulusturdu. Bir çok iş ortaklığına imza atıldı.” dedi.
48 projenin yarıştığı Forum’un direktörü Zeynep Atakan ödül töreninde yaptığı konuşmada “Çok heyecanlıyım. 4. Yılın bittiğine inanamıyorum.
Günlerin nasıl geçtiğine inanamıyorum. Daha yapacak çok işimiz var. Çok güzel bir süreçyi, gelen her proje çok güzeldi” dedi.
İşte Forum’un kazanları:
1) Kısa Film Work in Progress Plat. (Özel Ödül)
Kısa Film MOJO FX Post Prodüksiyon Ödülü
Ödülü Veren: Zeynep Atakan
Sonsuz
Yönetmen: Murat Çetinkaya
Yapımcı: Dilek Aydın, Erkal Taşkın
2) Kısa Film Work in Progress Plat. (Özel Ödül)
Karga7 Post Prodüksiyon ve Renklendirme Ödülü
Ödülü Veren: İpek Tugay
Sana İnanmıyorum Ama Yer Çekimi Var
Yönetmen: Umut Subaşı
Yapımcı: Cemre Erül
3) Kısa Film Work in Progress Platformu
Kısa Film Work in Progress Platform Ödülü
Ödülü Veren / Sahneye Davet: Anne Parent, Danny
Edgar Lennon
Hit Me Baby
Yönetmen: Semih Gülen
Yapımcı: Ozan Yoleri
4) Yapımcısını Arayan Projeler Platformu
RTNT Yapım Danışmanlığı Ödülü
Ödülü Veren / Sahneye Davet: Servan Güney
Beyaz Ekmek
Yönetmen/Yapımcı: Murat Eroğlu
5) Yapımcısını Arayan Projeler Platformu
Yapımcısını Arayan Projeler Platformu
Mansiyon Ödülü
Ödülü Veren / Sahneye Davet: Cat Villiers, Mira
Staleva, Rudolf Biermann
Vefa
Senarist: Zeliha Doğan, Simru Hazal Civan
6) Yapımcısını Arayan Projeler Platformu (2 Ödül)
Yapımcısını Arayan Projeler Platformu Ödülü
Ödülü Veren / Sahneye Davet: Cat Villiers, Mira
Staleva, Rudolf Biermann
Madam X
Yönetmen: Elsa Ginoux
Dönmez
Senarist: Tuğçe Aydın
60 Gün
Senarist: İsmail Doruk
7) Antalya Film Destek Fonu
Antalya Film Destek Fonu Ödülü
Ödülü Veren / Sahneye Davet: Tevfik Başer, Nurcan
Güzel, Andaç Haznedaroğlu, Burak Göral
Av
Senarist: Emre Akay, Deniz Cuylan
Yönetmen: Emre Akay
Yapımcı: Tolga Topçu, Diloy Gülün, Emre Akay
8) Belgesel Pitching Platformu (2 Ödül)
Belgesel Pitching Platformu Ödülü
Ödülü Veren / Sahneye Davet: Sevdije Kastrati, Tue
Steen Müller
12 Yıl Sonra
Yönetmen: Tayfur Aydın
Yapımcı: Mevlüt Akkaya
Mimaroğlu
Yönetmen: Serdar Kökçeoğlu
Yapımcı: Esin Uslu, Dilek
Aydın
9) Kurmaca Pitching Platformu (Özel Ödül)
Villa Kult Kültürel Rezidans Ödülü
Ödülü Veren / Sahneye Davet: Nehir Tuna
Küçük Şeyler
Yönetmen: Kıvanç Sezer
Yapımcı: Soner Alper
10) Kurmaca Pitcing Platformu (Özel Ödül)
TRT Proje Geliştirme Ödülü
Ödülü Veren / Sahneye Davet: TRT TV Dairesi Başkan
Yardımcısı Cemil Yavuz
AF
Yönetmen/Yapımcı: Cem Özay
11) Kurmaca Pitching Platformu (2 Ödül)
Kurmaca Pitching Platformu Ödülü
Ödülü Veren / Sahneye Davet: Raymond Van der Kaij,
Nikos Moustakas
Bir Nefes Daha
Yönetmen: Nisan Dağ
Yapımcı: Müge Özen,
Jessica Caldwell
Mülksüzler
Yönetmen: Halit Eke
Yapımcı: Ziya Cemre
Kutluay
12) Work in Progress Platformu (Özel Ödül)
Chantier Films Pazarlama ve Dağıtım Ödülü
Ödülü Veren / Sahneye Davet: İzlem Genç
Kardeşler
Yönetmen: Ömür Atay
Yapımcı: Funda Ödemiş
13) Work in Progress Platformu (Özel Ödül)
MOJO FX Post Prodüksiyon Ödülü
Ödülü Veren: Zeynep Atakan
Borç
Yönetmen - Yapımcı : Vuslat Saraçoğlu
14) Work in Progress Platformu
Work in Progress Platformu Mansiyon Ödülü
Ödülü Veren / Sahneye Davet: Cedomir Kolar/
Stefan Kitanov
Son Çıkış
Yönetmen: Ramin Matin
Yapımcı: Oğuz Kaynak, Emine Yıldırım
15) Work in Progress Platformu
Work in Progress Platformu Ödülü
Ödülü Veren / Sahneye Davet: Cedomir Kolar /
Stefan Kitanov
Güven
Yönetmen: Sefa Öztürk Çolak
Yapımcı: Serkan Acar, Dilek Aydın
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