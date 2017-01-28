ANTALYA VE BODRUM’DA “OLANLAR OLDU” KAHKAHASI!

BKM yapımı ‘Olanlar Oldu’ film ekibi Bursa ve İzmir’in ardından, Antalya ve Bodrum’daydı! 7’den 70’e sinema salonlarını saatler öncesinden dolduran seyirci filmi kahkahalar ve alkışlarla izledi.

Filmin yönetmeni Hakan Algül, filmin hem senaristi hem de başrol oyuncusu Ata Demirer, oyuncular Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Salih Kalyon, Renan Bilek ve Seda Güven Antalyalı ve Bodrumlu sinemaseverler ile buluştu.

Film ekibini yine coşkuyla karşılayan kalabalığın ilgisi görülmeye değerdi!

Sinema salonlarına deniz kokusu ve kahkaha taşıyan ‘Olanlar Oldu’ filminin Bodrum gösterimine Zeynep Casalini, Şevval Sam, Dilan Çiçek Deniz ve filmin oluşum sürecini ateşleyen Mehmet Baş, nam’ı diğer Aksona Mehmet de katıldı.

“OLANLAR OLDU”NUN HİKAYESİ BODRUM’DA BAŞLADI

Demirer: “Bu hikaye aslında Bodrum’da başladı. Çocukluğumu Bodrum’daki sünger teknelerinde geçirdim. Beni denize alıştıran babam, deniz filmi yapmam konusunda benim kafamın etini yiyen de Mehmet Abi (Kaptan Mehmet Baş).

Ayrıca filmdeki ‘Zafer Kaptan’ karakteri de Mehmet Abi’den büyük parçalar taşıyor” diyerek mikrofonu Mehmet Baş’a verdi. Demirer’e sünger avcısı heykeli hediye eden Baş: “Bodrum denizcilik tarihinde silinmez izler bırakan, Ege ve Akdeniz sularında isimsiz mezarlar bırakan, deli mavinin isimsiz kahramanları, tüm zamanların sünger avcıları anısına, bu kış gününde bize maviyi, yosun kokusunu sinema salonlarına getirdiği için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği BKM yapımı ‘Olanlar Oldu’ sinemalara kahkaha getirmeye devam ediyor!